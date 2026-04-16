Райс: Това е голямо постижение, но сега трябва да направим още една крачка и да стигнем до финала

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс определи класирането за полуфиналите в Шампионската лига за втори пореден сезон като невероятно постижение. Лондончани направиха равенство 0:0 срещу Спортинг (Лисабон) в реванша от четвъртфиналите, като продължиха напред благодарение на победата си с 1:0 в първия двубой.

„Възхитен съм. Беше наистина тежко изпитание в двата мача. Да стигнем до полуфинали в два поредни сезона е невероятно постижение за отбора. Сега искаме да направим още една крачка напред и да стигнем до финала“, заяви Райс пред TNT Sports. „Играхме веднъж срещу Атлетико Мадрид тази година и беше наистина добър мач. Знаем какво да очакваме. Очакваме с нетърпение последните няколко седмици“, добави футболистът на Арсенал по повод съперника на полуфиналите в Шампионската лига - испанския Атлетико Мадрид.