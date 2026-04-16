  3. Райс: Това е голямо постижение, но сега трябва да направим още една крачка и да стигнем до финала

Райс: Това е голямо постижение, но сега трябва да направим още една крачка и да стигнем до финала

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс определи класирането за полуфиналите в Шампионската лига за втори пореден сезон като невероятно постижение. Лондончани направиха равенство 0:0 срещу Спортинг (Лисабон) в реванша от четвъртфиналите, като продължиха напред благодарение на победата си с 1:0 в първия двубой.

„Възхитен съм. Беше наистина тежко изпитание в двата мача. Да стигнем до полуфинали в два поредни сезона е невероятно постижение за отбора. Сега искаме да направим още една крачка напред и да стигнем до финала“, заяви Райс пред TNT Sports. „Играхме веднъж срещу Атлетико Мадрид тази година и беше наистина добър мач. Знаем какво да очакваме. Очакваме с нетърпение последните няколко седмици“, добави футболистът на Арсенал по повод съперника на полуфиналите в Шампионската лига - испанския Атлетико Мадрид.

Още от Футбол свят

Кой ще стигне финалната четворка в Лига Европа?

Кой ще стигне финалната четворка в Лига Европа?

  • 16 апр 2026 | 09:30
  • 2777
  • 0
Време за четвъртфиналните реванши в ЛК

Време за четвъртфиналните реванши в ЛК

  • 16 апр 2026 | 09:19
  • 1452
  • 0
Боржеш: Горд е точната дума за всички играчи, заслужавахме повече!

Боржеш: Горд е точната дума за всички играчи, заслужавахме повече!

  • 16 апр 2026 | 07:49
  • 2697
  • 0
Артета: Направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб

Артета: Направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб

  • 16 апр 2026 | 07:38
  • 8958
  • 7
Кейн: Първото полувреме беше лудо, започнахме по най-лошия начин

Кейн: Първото полувреме беше лудо, започнахме по най-лошия начин

  • 16 апр 2026 | 06:15
  • 3888
  • 1
Компани: Момчетата бяха психически силни

Компани: Момчетата бяха психически силни

  • 16 апр 2026 | 05:47
  • 6911
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 35037
  • 204
Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

  • 16 апр 2026 | 11:33
  • 5935
  • 26
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 9348
  • 19
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 11159
  • 28
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 6802
  • 12
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 6454
  • 12