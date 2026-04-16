Боржеш: Горд е точната дума за всички играчи, заслужавахме повече!

Руи Боржеш говори след последния мач на своя Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига този сезон. "Лъвовете" направиха нулево равенство на "Емиратс" в Лондон срещу Арсенал, което означаваше, че португалските шампиони напускат най-престижния европейски клубен турнир, тъй като загубиха първата среща на "Жозе Алваладе" с 0:1. Въпреки това Боржеш сподели, че е горд със своите играчи, както и че те са заслужавали да вземат нещо повече от срещата.

"Мисля, че „горд“ е точната дума за всички играчи, за това, което направиха в тези два мача. Мисля, че заслужавахме повече, потенциално продължения. И в двата мача Спортинг имаше по-добри шансове. Характерът и личността на отбора, да се бори срещу един от най-добрите отбори в Европа, бяха невероятни.



По отношение на стратегията, отборът беше страхотен. Имахме по-добрите възможности, Арсенал не създаде много в нашето наказателно поле, нито тук, нито в Лисабон. Бяхме страхотни с топката и не позволихме на отбор с отлични индивидуални играчи, които могат да разрешат мач един срещу един, да се пречупи", каза Боржеш.



Спортинг е отбор, който обича да владее топката, да играе офанзивно и да я притежава. Не се отдръпнахме от това. Показахме характера и индивидуалността си.

Не може да има никакво разочарование, а само гордост от това, което са успяха да постигнат футболистите: два големи мача срещу един от най-добрите отбори в Европа. Думата „разочарование“ не съществува за нас, само възстановяване. Ако искаме да бъдем сред най-добрите в Европа, трябва да имаме психическия капацитет да реагираме на това да имаме мач на всеки три дни. Това е допълнителна мотивация за нас.



Що се отнася до обобщението за Спортинг в Шампионската лига, то беше много позитивно. Показахме историята на Спортинг. Сега можем да вдигнем глави и да погледнем към всички положителни неща, които сме направили. Това беше началото на една мечта и резултат от растежа, който клубът постига на всички различни нива. Създадохме това уважение, че хората гледат по различен начин на Спортинг, а също и на португалската лига", каза Боржеш.