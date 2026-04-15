  3. Алекс Маркес все още участва в развитието на Дукати, въпреки очаквания трансфер в КТМ

Алекс Маркес все още участва в развитието на Дукати, въпреки очаквания трансфер в КТМ

  • 15 апр 2026 | 18:27
Алекс Маркес разкри пред motorsport.com, че все още е част от развитието на мотора на Дукати в MotoGP, въпреки неговото очаквано преминаване в състава на КТМ за сезон 2027.

Информацията за този трансфер на испанеца се появи преди време, но той все още не е обявен официално, тъй като новото търговско споразумение между производителите и MotoGP все още не е подписано. Независимо от тази предстояща раздяла обаче, Маркес все още участва активно в развойната дейност на Дукати, което важи и за Франческо Баная.

Защо Алекс Маркес страда толкова много с новия мотор на Дукати

Двукратният шампион се очаква да премине в Априлия догодина, а именно авансът на марката от Ноале в момента не позволява на Дукати да ограничи своята развойна дейност до само Марк Маркес и Фабио Ди Джанантонио. Двамата ще останат в редиците на Дукати и догодина и няма причина да не бъдат част от развитието, докато напускащите Алекс Маркес и Баная в даден момент със сигурност ще бъдат извадени, което е обичайно в подобни ситуации.

Николо Булега не влиза в сметките на Дукати за сезон 2027 в MotoGP

„В момента Априлия се представя по-добре от Дукати, защото те печелят. Миналата година ние бяхме напред и те не можеха да ни победят, но този Дукати заседна малко. Надявам се да стигнем период в годината, в който да можем да направим крачка напред.

„Производителите плащат на своите пилоти до края на годината и се опитват да извлекат максимума от тях. Дукати не са променяли нищо заради слуховете на пазара на пилотите. Все още работят с четиримата заводски пилот, с които разполагат“, обясни пилотът на Грезини.

Снимки: Gettyimages

По-сериозните промени в правилата във Формула 1 няма да станат бързо

Николо Булега не влиза в сметките на Дукати за сезон 2027 в MotoGP

Ето какво представлява ежедневието на резервните пилоти във Формула 1

Шефът на Формула 1: Трябва да се вслушаме в думите на Макс за правилата

Никола Цолов ще стартира в "ЕКО 12 часа на България"

Какво мисли Верстапен за раздялата на неговия инженер с Ред Бул?

Черно море 0:3 ЦСКА 1948

11-те на Арда и Лудогорец

Полуфинал №4 в efbet Супер Волей: Нефтохимик 0:1 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

