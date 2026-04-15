Алекс Маркес все още участва в развитието на Дукати, въпреки очаквания трансфер в КТМ

Алекс Маркес разкри пред motorsport.com, че все още е част от развитието на мотора на Дукати в MotoGP, въпреки неговото очаквано преминаване в състава на КТМ за сезон 2027.

Информацията за този трансфер на испанеца се появи преди време, но той все още не е обявен официално, тъй като новото търговско споразумение между производителите и MotoGP все още не е подписано. Независимо от тази предстояща раздяла обаче, Маркес все още участва активно в развойната дейност на Дукати, което важи и за Франческо Баная.

Двукратният шампион се очаква да премине в Априлия догодина, а именно авансът на марката от Ноале в момента не позволява на Дукати да ограничи своята развойна дейност до само Марк Маркес и Фабио Ди Джанантонио. Двамата ще останат в редиците на Дукати и догодина и няма причина да не бъдат част от развитието, докато напускащите Алекс Маркес и Баная в даден момент със сигурност ще бъдат извадени, което е обичайно в подобни ситуации.

„В момента Априлия се представя по-добре от Дукати, защото те печелят. Миналата година ние бяхме напред и те не можеха да ни победят, но този Дукати заседна малко. Надявам се да стигнем период в годината, в който да можем да направим крачка напред.



„Производителите плащат на своите пилоти до края на годината и се опитват да извлекат максимума от тях. Дукати не са променяли нищо заради слуховете на пазара на пилотите. Все още работят с четиримата заводски пилот, с които разполагат“, обясни пилотът на Грезини.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages