  Николо Булега не влиза в сметките на Дукати за сезон 2027 в MotoGP

Николо Булега не влиза в сметките на Дукати за сезон 2027 в MotoGP

  15 апр 2026 | 15:13
Желанието на Николо Булега да стане титуляр в MotoGP през 2027 най-вероятно няма да се сбъдне, тъй като местата в лагера на Дукати за следващия сезон вече изглеждат разпределени.

В момента италианецът е водещият пилот на марката от Борго Панигале в Световния супербайк шампионат (WSBK), където той стартира годината с шест поредни победи в първите два кръга в Австралия и Португалия. Успоредно с участието си в WSBK Булега отговаря и за развитието на изцяло новия 850-кубиков мотор на Дукати за MotoGP, което му даваше надежди, че той може да попадне в сметките на италианския производител за титулярно място догодина.

По всички личи обаче, че Булега няма да успее да се пребори за такава позиция нито в заводския екип на Дукати, нито в съставите на VR46 и Грезини. Всички индикации сочат, че във VR46 съотборници догодина ще бъдат Фабио Ди Джанантонио и Фермин Алдегер, който ще бъде трансфериран от Грезини. В Грезини пък ще имат изцяло нов пилотски състав, който най-вероятно ще бъде оформен от Енеа Бастианини, за когото това ще е завръщане в лагера на Дукати и Дани Олгадо. В заводския тим пък ще гледаме Марк Маркес и Педро Акоста, който ще бъде привлечен от КТМ на мястото на Франческо Баная.

Ще бъде ли Акоста за Маркес това, което беше Лоренцо за Роси?

„Към днешна дата нямаме писмена оферта – каза мениджърът на Булега Алберто Мартинели пред GPOne.com. – Работим и говорим с всички, но нищо не е сигурно в момента. Николо не е първият избор, иначе вече щеше да е подписал.

„Трябва да сме готови, ако се отвори възможност. В Дукати изглежда, че всички мотори вече са разпределени. Може би има един свободен, но това зависи от много други неща. Не е нужно много, за да се промени всичко, но в момента ситуацията е много несигурно.

„Има и други фактори, които трябва да се вземат под внимание, поне според мен националността играе роля. В днешно време MotoGP се влияе от много различни неща.

„Смятам, че, ако Николо получи конкурентоспособна възможност в MotoGP, той ще бъде в челото. Но разбирам и отбори, трудно е да се взимат крайни решения след само няколко състезания“, добави още Мартинели.

В края на миналата година Булега участва в две състезания в MotoGP като заместник на контузения Марк Маркес в заводския тим на Дукати. Италианецът записа две 15-ти места в Португалия и Валенсия, печелейки първите си две точки в кралския клас.

Снимки: Gettyimages

