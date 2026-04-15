  Орела: И срещу Арда, и срещу ЦСКА играхме много добре, дори почти като равен с равен

Орела: И срещу Арда, и срещу ЦСКА играхме много добре, дори почти като равен с равен

  15 апр 2026 | 17:44
Орела: И срещу Арда, и срещу ЦСКА играхме много добре, дори почти като равен с равен

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов говори преди утрешния мач на тима срещу Славия. Двубоят от последния кръг на редовния сезон в efbet Лига започва в 19:30 часа на стадион „Огоста“.

Атанасов се върна до злощастно загубения мач с ЦСКА:  

"Лошото е, че въпреки прагматичната игра, не можем да стигнем до успех. Но причината си е в нас, защото тезите за липсата на късмет не ги приемам. Допуснал си повече грешки или си допуснал фатална грешка и губиш. Това говори и за недостатъчна класа спрямо съперника. Ние имахме своите шансове след техни грешки, не ги реализирахме, а те наказаха нашата неточност. Аз също съм сбъркал в нещо, за да загубим и си правя анализите за себе си. Когато резултатът е негативен, винаги си грешник.“

Наставникът сподели какво е необходимо, за да видим Монтана да постигне позитивен резултат:

"Не можем да разчитаме съперникът да излезе пет пъти на положение и да не вкара. Има такива мачове, но как да разчитаме на това? Трябва да вдигнем още нивото, защото имаме още потенциал. Радвам се, че играчите започват да осъзнават това. И срещу Арда, и срещу ЦСКА играхме много добре, дори почти като равен с равен. Хубавото е, че това представяне дава стимул на футболистите.“

Атанас Атанасов заяви още, че всеки един двубой досега е бил от огромно значение, но утрешният може да промени съдбата на тима:

"Двубоят утре е много важен. Ако бием Славия, сме в играта. Ще влезем в плейофите в добро психологическо състояние. А в тях има 7 мача, в които имаме много по-големи шансове, отколкото срещу Арда и ЦСКА. Все още всичко си зависи от нас, все още държим всичко в нашите ръце.“

