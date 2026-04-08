"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

Наставникът на Монтана Атанас Атанасов -Орела се изказа никак не ласкаво за качествата на футболистите на ЦСКА след срещата между двата отбора, която завърши 1:0 в полза на "червените". Победното попадение падна след гол на Петко Панайотов в 94-ата минута. Според треньора на монтанчани играчите на ЦСКА не вдъхват респект, наричайки ги "някакви футболисти" и "страшните футболисти", след което допълни, че част от неговите състезатели са играли на по-високо ниво от тези на съперника.

“Всеки мач, който си го загубил, влияе негативно. Ние сме 9 човека в наказателното поле и оставяме чист човек за удар. Лошото е, че в тази минута. ЦСКА почти нямаше ситуации. Ние имахме, макар и малко, но не се възползвахме. ЦСКА имаше шанс ние да объркаме накрая", каза треньорът на Монтана, след което на въпрос дали футболистите му са били респектирани от играчите на съперника, заяви:

"От кого да имаме респект? Това са някакви футболисти, които ги вдигат наляво и надясно. Страшните футболисти... Ние имаме същите футболисти. Къде са в България тези играчи, от които да имаш респект? Ние имаме играчи, които са играли на по-високо ниво. Какъв респект?

В трите мача, откакто съм тук, не заслужавахме да загубим, но губим. Трябват ни точки. Това не ни отчайва, а ни прави по-силни и мотивирани", завърши наставникът на Монтана.