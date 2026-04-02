Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  Байер (Леверкузен) се насочва към Гласнер

Байер (Леверкузен) се насочва към Гласнер

  • 2 апр 2026 | 18:11
  • 1769
  • 1
Байер (Леверкузен) се насочва към Гласнер

Байер (Леверкузен) обмисля дали да не назначи Оливър Гласнер за старши треньор от лятото. Австриецът ще напусне Кристъл Палас в края на сезона, когато изтича договорът му. Гласнер предпочита да остане в Англия и да поеме по-голям клуб от Премиър лийг, но възможностите това да се случи може да не са много големи. Тотнъм назначи Роберто Де Дзерби, Манчестър Юнайтед вероятно ще гласува доверие на Майкъл Карик, а кандидат номер 1 за Ливърпул е Чаби Алонсо, ако мърсисайдци решат да сменят треньора.

Гласнер бе кандидат за наставник на “аспирините” и преди пет години, но тогава клубът заложи на Хералдо Сеоане. Ако Байер не успее да назначи австриеца, друг вариант е мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер. Той обаче има клауза за разтрогване в размер на 15 милиона евро.

В момента треньор на Байер е Каспер Хюлманд, който замени Ерик тен Хаг малко след началото на сезона. Той първоначално подобри резултатите на тима, но в последно време Леверкузен не се представя много добре и в момента изостава в битката за топ 4. “Аспирините” имат само една победа в последните си шест мача в Бундеслигата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 1813
  • 0
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 582
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 288
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 289
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 614
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 509
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 54463
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 207573
  • 857
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 31203
  • 132
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 37369
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 14246
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 48632
  • 43