Байер (Леверкузен) се насочва към Гласнер

Байер (Леверкузен) обмисля дали да не назначи Оливър Гласнер за старши треньор от лятото. Австриецът ще напусне Кристъл Палас в края на сезона, когато изтича договорът му. Гласнер предпочита да остане в Англия и да поеме по-голям клуб от Премиър лийг, но възможностите това да се случи може да не са много големи. Тотнъм назначи Роберто Де Дзерби, Манчестър Юнайтед вероятно ще гласува доверие на Майкъл Карик, а кандидат номер 1 за Ливърпул е Чаби Алонсо, ако мърсисайдци решат да сменят треньора.

Гласнер бе кандидат за наставник на “аспирините” и преди пет години, но тогава клубът заложи на Хералдо Сеоане. Ако Байер не успее да назначи австриеца, друг вариант е мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер. Той обаче има клауза за разтрогване в размер на 15 милиона евро.

Falls in naher Zukunft gemeinsam mit Kasper Hjulmand die Entscheidung getroffen wird, sich nach der Saison zu trennen, hat Bayer zwei bevorzugte Optionen im Blick.



Laut Informationen von SPORT BILD handelt es sich dabei um Fabian Hürzeler und Oliver Glasner.



[ @AxelHesse1 /… pic.twitter.com/YjgNkp4Ugt — UBK (@UBK__official) April 1, 2026

В момента треньор на Байер е Каспер Хюлманд, който замени Ерик тен Хаг малко след началото на сезона. Той първоначално подобри резултатите на тима, но в последно време Леверкузен не се представя много добре и в момента изостава в битката за топ 4. “Аспирините” имат само една победа в последните си шест мача в Бундеслигата.