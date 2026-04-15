Какво мисли Верстапен за раздялата на неговия инженер с Ред Бул?

В четвъртък миналата седмица отборът на Ред Бул обяви официално, че ще се раздели със състезателния инженер на Макс Верстапен – Джанпиеро Ламбиазе, което поставя под сериозна въпросителна бъдещето на нидерландеца в състава на Биковете.

Ламбиазе ще напусне Милтън Кийнс, за да се присъедини към Макларън, където ще заеме позицията на главен състезателен директор, а това ще се случи след края на сезон 2027, когато ще изтече неговият договор с Ред Бул. А в интервю за RaceXpress бащата на Верстапен – Йос каза каква е позицията на неговия син за решението на Ламбиазе да се раздели с Биковете.

„Знаехме от известно време, знаехме, че ще се случи. Имаме още година и половина или две да работим с него. Това е добра възможност за него, така че го разбираме. Ние му казахме сграбчи тази възможност с двете ръце. Отвъд това, зависи от Ред Бул да го замени. Ще видим“, разказа Верстапен-старши, от което става ясно, че той и неговият син подкрепят решението на Ламбиазе.

