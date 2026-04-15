  3. Какво мисли Верстапен за раздялата на неговия инженер с Ред Бул?

  • 15 апр 2026 | 13:07
  • 401
  • 0

В четвъртък миналата седмица отборът на Ред Бул обяви официално, че ще се раздели със състезателния инженер на Макс Верстапен – Джанпиеро Ламбиазе, което поставя под сериозна въпросителна бъдещето на нидерландеца в състава на Биковете.

Ред Бул потвърди раздялата със състезателния инженер на Верстапен, той отива в Макларън
Ред Бул потвърди раздялата със състезателния инженер на Верстапен, той отива в Макларън

Ламбиазе ще напусне Милтън Кийнс, за да се присъедини към Макларън, където ще заеме позицията на главен състезателен директор, а това ще се случи след края на сезон 2027, когато ще изтече неговият договор с Ред Бул. А в интервю за RaceXpress бащата на Верстапен – Йос каза каква е позицията на неговия син за решението на Ламбиазе да се раздели с Биковете.

Каква ще е следващата стъпка на Макс Верстапен?
Каква ще е следващата стъпка на Макс Верстапен?

„Знаехме от известно време, знаехме, че ще се случи. Имаме още година и половина или две да работим с него. Това е добра възможност за него, така че го разбираме. Ние му казахме сграбчи тази възможност с двете ръце. Отвъд това, зависи от Ред Бул да го замени. Ще видим“, разказа Верстапен-старши, от което става ясно, че той и неговият син подкрепят решението на Ламбиазе.

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Как Формула 2 стигна до Маями и Канада

Как Формула 2 стигна до Маями и Канада

  • 14 апр 2026 | 18:46
  • 705
  • 0
Йос Верстапен пак покани Макс да кара рали

Йос Верстапен пак покани Макс да кара рали

  • 14 апр 2026 | 17:37
  • 821
  • 0
Хюндай: Нямаше нужда да подаряваме победата на Кацута

Хюндай: Нямаше нужда да подаряваме победата на Кацута

  • 14 апр 2026 | 17:10
  • 901
  • 1
The Race прогнозира място за Никола Цолов във Формула 1 догодина

The Race прогнозира място за Никола Цолов във Формула 1 догодина

  • 14 апр 2026 | 16:38
  • 10210
  • 6
Самуил Иванов: Този уикенд имах скорост, но нямах късмет

Самуил Иванов: Този уикенд имах скорост, но нямах късмет

  • 14 апр 2026 | 14:43
  • 2005
  • 0
Любо Руйков: Не съм доволен, можех да съм много по-напред!

Любо Руйков: Не съм доволен, можех да съм много по-напред!

  • 14 апр 2026 | 14:24
  • 3357
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 3955
  • 2
Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

  • 15 апр 2026 | 13:02
  • 1348
  • 2
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 14237
  • 37
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 12815
  • 40
Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

  • 15 апр 2026 | 09:39
  • 3755
  • 7
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 8640
  • 4