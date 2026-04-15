  Луис Енрике: Днес съм много горд с отбора си

Луис Енрике: Днес съм много горд с отбора си

  • 15 апр 2026 | 06:12
Луис Енрике говори след победата на неговия Пари Сен Жермен с 2:0 в реванша срещу Ливърпул. С успеха парижани продължиха пътя си към защитата на трофея от “турнира на богатите”, като те минаха по абсолютно същия път като миналата година до този момент, елиминирайки един френски и два английски отбор след края на основната схема.

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

“Като си спомням какво се случи миналата година, знаехме какъв мач ни очаква. Но днес съм много горд с отбора си: контролирахме играта през първото полувреме, играейки в половината на противника, което не е лесно на стадион като този. Втората част беше трудна, но направихме това, което трябва да се прави, когато не владееш топката. Те поеха много рискове, а ние знаехме, че ще имаме възможности за контраатаки, за да отбележим. Като цяло заслужавахме да продължим напред.

Слот избухна заради ВАР: Много решения бяха срещу нас този сезон

Мисля, че дори можехме да отбележим още голове. Представихме се страхотно срещу топ отбор като Ливърпул. Бяхме търпеливи и показахме колко добри са нашите фенове. Наистина сме много щастливи, че бяхме способни да покажем всичко това тази вечер.

Конате: Беше несправедливо като през миналия сезон

Искахме да дойдем тук и да победим и за да го направим, трябваше да отбелебим голове. Да дойдем тук и да пазим резултата, просто не е нашият манталитет. Подготвихме се за мача по възможно най-добрия начин, но и знаехме, че трябваше да го изстрадаме", каза Енрике.

