Конате: Беше несправедливо като през миналия сезон

Ибрахима Конате говори след отпадането на Ливърпул от Шампионската лига след ново поражение от ПСЖ. Парижани триумфираха на "Анфийлд" с 2:0 след две попадения на Усман Дембеле. Реваншът можеше да тръгне и в друга посока, ако мърсисайдци бяха получили дузпа през второто полувреме. В 64-ата минута главният съдия Маурицио Мариани посочи бялата точка за нарушение на Уилян Пачо срещу Алексис Мак Алистър. Контакт между двамата имаше, но след намесата на ВАР Мариани промени решението си и до 11-метров наказателен удар не се стигна.

“За мен това беше чиста дузпа. Бях зад съдията. Ако бяхме получили дузпата и бяхме вкарали гол, щеше да е съвсем различно. Много ми е тъжно за Екитике. Мисля, че е лошо. Не знам. Изпращам му молитвите си и всичко останало.

Днес създадохме много положения и мисля, че на терена бяхме по-добрият отбор. Беше малко несправедливо като през миналия сезон, имахме много положения, но не успяхме да вкараме, а те имаха една или две възможности и вкараха.

Днешният мач означаваше много неща, защото срещу ПСЖ, които са малко по-добри от миналия сезон, за да направим такова представяне, трябва да надградим от това и да осъзнаем колко добри можем да бъдем. Това е минимален стандарт за Ливърпул да играе в Шампионската лига. Остават ни шест мача и трябва да дадем всичко от себе си в тези шест двубоя”, каза Конате.

