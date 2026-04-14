Исторически мач на осветление в Добрич

Добруджа посреща отбора на Ботев (Пловдив) в двубой от 30-ия кръг на efbet Лига. Мачът ще бъде исторически, тъй като ще е първият, който се играе на осветление на стадион "Дружба". Сблъсъкът стартира в 20:30 часа, а главен съдия е Никола Попов.

Добричлии се намират в серия от четири поредни срещи без успех. В този период те записаха три загуби и едно равенство, дошло по изключително драматичен начин при последното им домакинство - срещу Левски (2:2).

"Канарчетата" пък подобриха резултатите си в последно време. Преди ремито с градския съперник Локомотив (1:1) преди седмица, тимът на Лъчезар Балтанов се наложи последователно над Славия и Спартак (Варна) и вече е само на точка от топ 8.

Двамата треньори нямат сериозни кадрови проблеми, така че най-вероятно ще заложат на най-доброто, с което разполагат, в търсене на победата.



Първият двубой помежду им по-рано през сезона завърши с успех за Ботев с 2:1 на "Колежа". Тогава на два пъти за пловдивчани точен беше Димитър Митков, който вече не е част от тима.

Добруджа - Ботев (Пловдив)

Начало: 20:30 часа

Съдия: Никола Попов

Стадион: "Дружба", Добрич