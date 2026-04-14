Станислав Генчев: Показахме две лица!

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след поражението на тима с 2:3 от Ботев (Враца) в двубой от 30-ия кръг на efbet Лига.

"Показахме две лица. До 35-ата минута играхме много добре, а след това явно си помислихме, че мачът е спечелен. Допуснахме изключително голям брой положения пред нашата врата. Отбелязаха два гола, две греди удариха. Ботев Враца ни даде пример как се играе.

Една от причините да допуснем гол в края на първото полувреме е, че опитвахме неща, които не тренираме и не искаме от играча. Загубихме лесно топката в центъра и допуснахме глупав фал да направим. Всичко можеше да се случи, но показаното на терена ми хареса до 35-ата минута, но след това беше безобразно.



След като сме допуснали три гола, значи сме се справили зле. Лясков и Бидунга липсваха, но затова имаме други играчи, които да се възползват. Допуснахме три гола и имаше поне още пет ситуации пред нашата врата. Голямо е разочарованието. Всеки си получава това, което е заслужил. Нашата цел беше топ осем, очевидно щом не сме там, не го заслужаваме. Напрежение при футболистите едва ли ще има, то е при нас, треньорите. Може да се отрази на нашия екип, да", заяви Генчев.