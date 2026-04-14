Съставите на Ботев (Враца) и Локомотив (София), домакините стартират с 11 българи

  • 14 апр 2026 | 16:53
Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Враца) и Локомотив (София). Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 30-ия кръг на efbet Лига.

БОТЕВ (ВРАЦА) – ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0

Стартови състави:

Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 8. Антоан Стоянов, 9. Даниел Генов, 21. Радослав Цонев, 22. Мартин Стойчев, 24. Мартин Смоленски, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков, 88. Лазар Боянов, 97. Владислав Найденов

Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров, 28. Доналдо Ацка, 64. Доминик Янков, 22. Реян Даскалов, 5. Ерол Дост, 4. Садио Дембеле, 42. Никола Нейчев, 7. Спас Делев, 13. Диего Рапосо, 77. Кауе Карузо

Съдия: Станимир Тренчев
Стадион: "Христо Ботев", Враца

Още от БГ Футбол

От Левски: Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път

  • 14 апр 2026 | 15:07
  • 2768
  • 6
Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 10882
  • 43
Банато: Бутат ни надолу

  • 14 апр 2026 | 14:50
  • 885
  • 1
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 10967
  • 6
Треньорът на България по минифутбол получи инсулт

  • 14 апр 2026 | 14:31
  • 5583
  • 0
Мениджърът на Уест Хам припомни фамозен гол на Балъков

  • 14 апр 2026 | 14:30
  • 1306
  • 0
Виж всички

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 10882
  • 43
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 10967
  • 6
ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

  • 14 апр 2026 | 16:31
  • 3571
  • 11
Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

  • 14 апр 2026 | 15:14
  • 2517
  • 6
Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

  • 14 апр 2026 | 11:41
  • 7878
  • 5