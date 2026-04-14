Съставите на Ботев (Враца) и Локомотив (София), домакините стартират с 11 българи

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Враца) и Локомотив (София). Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 30-ия кръг на efbet Лига.

БОТЕВ (ВРАЦА) – ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0

Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 8. Антоан Стоянов, 9. Даниел Генов, 21. Радослав Цонев, 22. Мартин Стойчев, 24. Мартин Смоленски, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков, 88. Лазар Боянов, 97. Владислав Найденов



Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров, 28. Доналдо Ацка, 64. Доминик Янков, 22. Реян Даскалов, 5. Ерол Дост, 4. Садио Дембеле, 42. Никола Нейчев, 7. Спас Делев, 13. Диего Рапосо, 77. Кауе Карузо



Съдия: Станимир Тренчев

Стадион: "Христо Ботев", Враца