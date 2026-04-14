  3. Дани Генов: Изключителен дух, голям колектив! Ставам врачанин

  • 14 апр 2026 | 20:14
Капитанът на Ботев (Враца) Даниел Генов беше много щастлив след драматичния успех на тима срещу Локомотив (София) в efbet Лига. Софиянецът похвали отбора на Тодор Симов и обяви, че ще става врачанин.

"Показахме, че сме един голям колектив. Добър отбор тази година, изключителен, ботевски дух. Изключителен успех, от 0:2 да обърнем, това е изключително геройство. Имахме малко затруднения през първата част, но се окопитихме, може би Локомотив се измори, на полувремето направихме корекции като постройка. Само моето семейство знае колко изстрадах, изчаках си шанса, за мен Ботев означава много, обичам футбола.

Ботев (Враца) с впечатляващ обрат над Локомотив (София)

Голът беше изключително ключов, вкарах и свърши първото полувреме. Това разконцентрира Локомотив, падна им самочувствието. В края имахме възможност да потърсим победата. Аз играя заради публиката, която много ме подкрепя. За мен е удоволствие да играя в този град седма година, ставам врачанин, малко хора го знаят. За мен възрастта няма значение. Важен гол на Борносузов, момчето е трудолюбиво, иска да расте, има бъдеще у младите футболисти в Ботев (Враца)", каза 36-годишното крило.

Снимки: Startphoto

