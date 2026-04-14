Симов: Абсолютна доминация през второто полувреме

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов бе доволен от обрата на тима с 3:2 срещу Локомотив (София). Специалистът се радва, че най-накрая съдбата се е усмихнала и на неговия тим с попадения в края на мача.

Ботев (Враца) с впечатляващ обрат над Локомотив (София)

“Един страхотен мач от гледна точка на характера. В първите минути буквално не бяхме на терена и дадохме много възможности на Локомотив. Голът преди полувремето ни вдъхна увереност и второто полувреме бяхме само ние. Абсолютна доминация след почивката. Можем да кажем, че за първи път и нас ни възнагради съдбата с късни голове. Ние разполагаме с доста българи и качествени чужденци. Днес започнахме с 11 българи, а в други по-малко. Колективът ни помага и днешният мач е награда за представянето ни в първенството”, каза Симов.