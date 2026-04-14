Интересен сблъсък под Околчица

Ботев (Враца) и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от последния 30-и кръг на редовния сезон в efbet Лига. Сблъсъкът под Околчица стартира в 18:00 часа с първия съдийски сигнал на Станимир Тренчев.

И двата отбора се намират в долната част на класирането, а към момента разликата помежду им е 2 точки. Домакините заемат 11-ата позиция, докато "железничарите" са девети в подреждането.

Тимът на Тодор Симов е в серия от три поредни мача без успех и днес ще търси завръщане на победния път. Преди 4 дни врачани допуснаха минимално поражение от ЦСКА 1948 (0:1), но трябва да се отбележи, че повече от едно полувреме играха с човек по-малко.

В последния кръг софиянци пък се наложиха над Берое (2:1) и ще влязат в срещата с добро настроение. В лагера на "червено-черните" се надяват на нов успех, който да ги изпрати в групата с отборите между пето и осмо място.

Добрата новина за Станислав Генчев е, че след изтърпяно наказание се завръща Ерол Дост, а "зелените" няма да могат да разчитат на Илия Юруков, който беше изгонен в Бистрица.

Ботев (Враца) - Локомотив (София)

Начало: 18:00 часа

Съдия: Станимир Тренчев

Стадион: "Христо Ботев", Враца