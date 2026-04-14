Иван Кочев: Браво на момчета, тази вечер ще се порадваме, а от утре вече ще се подготвяме за мача с Несебър

Марица (Милево) записа най-големия успех в съществуването си. На стадион „Христо Ботев“ в Габрово, селекцията на Иван Кочев разгроми Септември (Тервел) с 5:2 в полуфинал от турнира за купата на Аматьорската лига. След края на двубоя, треньорът Иван Кочев коментира пред Sportal.bg .

„Наясно бяхме, че срещу нас е опитен противник. Поздравявам футболистите ни за проявения характер, себераздаването им и качествата, които демонстрираха. Сега ще се порадваме малко. От утре този мач вече е история и го забравяме, защото ни предстои не по-малко тежък двубой за първенството на Югоизточната Трета лига. Най-важното е да се възстановим за мача с лидера Несебър“.