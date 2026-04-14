Иван Кочев: Браво на момчета, тази вечер ще се порадваме, а от утре вече ще се подготвяме за мача с Несебър

Марица (Милево) записа най-големия успех в съществуването си. На стадион „Христо Ботев“ в Габрово, селекцията на Иван Кочев разгроми Септември (Тервел) с 5:2 в полуфинал от турнира за купата на Аматьорската лига. След края на двубоя, треньорът Иван Кочев коментира пред Sportal.bg.
Историческо постижение за Марица (Милево)! Вкара пет гола на Септември (Тервел), получи два червени картона и е на финал за купата на АФЛ
„Наясно бяхме, че срещу нас е опитен противник. Поздравявам футболистите ни за проявения характер, себераздаването им и качествата, които демонстрираха. Сега ще се порадваме малко. От утре този мач вече е история и го забравяме, защото ни предстои не по-малко тежък двубой за първенството на Югоизточната Трета лига. Най-важното е да се възстановим за мача с лидера Несебър“.