Иван Кочев: Знам, че съм трън в очите на много хора, но Марица (Милево) ще бъде в челото! Искаме купата на АФЛ

Вчера в Стралджа, Марица (Милево) срази едноименния тим на Созопол с 4:0 във финал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Иван Кочев, треньор на победителите коментира пред клубния сайт.

Марица (Милево) взе югоизточният финал за купата на АФЛ, трима изгонени от Созопол

„Поздравявам момчетата, изключителен двубой от тяхна страна. Раздадоха се и бяха концентрирани от първата до последната минута. Показаха страхотен характер, но и футболни умения. Вкарахме четири гола и реализирахме възможностите, които пропилявахме в последните мачове. Смятам, че изиграхме много добър мач и не позволихме на съперника да ни притесни по някакъв начин. Продължаваме да преследваме нашата цел, която е да развиваме младите футболисти, защото с изключение на двама-трима по-опитни, всички останали са млади момчета, които искат да играят футбол и да вървят напред. Знам, че съм трън в очите на много хора, които виждат Марица (Милево) в челото на класирането и вече в топ 4 на турнира за купата на Аматьорската лига, но ние ще продължим да бъдем там. Сега, когато сме в топ 4, нашата цел е да спечелим трофея, но до двубоите във финалната четворка има още много време. Със сигурност не подценявам нито един противник, защото останалите три отбора ще бъдат сериозни съперници. Искаме да зарадваме нашия собственик г-н Петко Ангелов, който дава мило и драго за отбора и го прави от сърце, както и, разбира се, нашите фенове, които не спират да ни подкрепят“.