Смяна с участието на Пьотровски обърка звезда на Милан

Звездата на Милан Рафаел Леао не само, че изигра слаб мач като „фалшива деветка“ при домакинската загуба с 0:3 от Удинезе, но и сам се вкара в неловка ситуация по време на срещата.

Милан претърпя домакински разгром след неуспешен експеримент на Алегри

В 66-ата минута треньорът на гостите Коста Руняич реши да пусне в игра бившия халф на Лудогорец Якуб Пьотровски на мястото на Николо Дзаниоло. Тъй като Леао, подобно на италианеца, играе с номер 10 на фланелката си, реши, че той трябва да бъде заменен, а не противниковия футболист. Така португалецът сам излезе извън очертанията на терена и веднага си свали предпазните кори преди да осъзнае, че всъщност смяната е в състава на фриуланите.

Questo fa capire palesemente quanto Leao fosse fuori con la testa dalla partita

(e anche quanto sapesse di aver fatto male, malissimo).. pic.twitter.com/Nm4Vq354im — Johnny Bevacqua (@Theocrazia19) April 11, 2026

Нападателят на „росонерите“ все пак наистина беше заменен, но в 77-ата минута от Рубен Лофтъс-Чийк, като тогава той беше изпратен с бурни освирквания от феновете на стадиона.

Снимки: Gettyimages