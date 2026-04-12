Алегри защити тактическия си ход при разгрома и направи обещание за следващия мач на Милан

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри беше категоричен, че решението му да смени любимата си схема 3-5-2 с 4-3-3 не е довело до разгрома с 0:3 срещу гостуващия Удинезе. Той също така обеща, че в предстоящата визита на Верона тимът му ще покаже повече ред, търпение и яснота.

Милан претърпя домакински разгром след неуспешен експеримент на Алегри

„Промяната на схемата няма абсолютно нищо общо със сериозната загуба. Това е тежък момент за тима, като загубихме три от последните ни четири мача. През втория полусезон не сме вкарали гол в четири срещи. Ако си в топ 4, да не вкараш гол в четири мача, не е добре. Днес имахме някои добри възможности да караме, но не го направихме. Също така се защитавахме неорганизирано, защото бяхме твърде припрени. Дори при втория гол бяхме трима срещу един… Трябва да се върнем към това да бъдем организирани и фокусирани, тъй като имаме всички шансове да се класираме за Шампионската лига.

🗣️ Allegri spoke to @DAZN_IT: "That’s part of football. When you win, you’re good; when you lose, you’re not. It’s right that we were booed today. It’s not that the team didn’t try nothing to say about the effort from the players." pic.twitter.com/X0SDYGpkJC — Milan Posts (@MilanPosts) April 11, 2026

Освиркванията след края на мача са част от футбола. Когато побеждаваш, ти си добър. Но когато губиш, - не си. Справедливо ни освиркваха днес. Не, че отборът не се постара. Няма с какво да се упрекнат момчетата по отношение на вложените усилия. Единственото нещо, което можем да направим сега, е да се потрудим здраво, за да се подготвим за мача с Верона с пълно самообладание. Преди всичко, трябва да приемем тази загуба като възможност да се справим по-добре в следващия двубой. Ще изиграем мач с нашeто ДНК и с много повече ред, търпение и яснота, каквито ни липсваха днес. Бяхме толкова припрени да постигнем резултат, че накрая го дадохме на опонента.

🗣️ Allegri spoke to @DAZN_IT: "We must see this defeat as an opportunity to do better in the next game, playing in line with our DNA with much more order, patience, and clarity, which we lacked today." pic.twitter.com/FUvi3ZWeWV — Milan Posts (@MilanPosts) April 11, 2026

Да, определено намалихме глада си за победи, щом останахме без шансове за Скудетото. Когато си в челото към края на сезона и загубиш шансове за титлата, ти имаш момент на отпускане. Убеден съм, че всички ние ще реагираме и че тази загуба ще ни накара да осъзнаем, че мястото ни в ШЛ е под въпрос. Рафаел Леао? През първото полувреме той имаше две големи възможности като централен нападател. Също така, когато пространствата са тесни, трудно е да се пребориш с пазача си, защото стават двама срещу един. Не става въпрос за Рафа или някой друг, а за показване на различно представяне и на по-голямо търпение в защита“, коментира Алегри след тежката загуба.

🗣️ Allegri spoke to @DAZN_IT: Is this the end of Leão at Milan? "In the first half, he had two important chances as a striker. Then, when spaces get tight, it’s difficult to beat your man because he gets doubled up on. It’s not about Rafa or anyone else it’s about delivering… pic.twitter.com/5T1poyU54Q — Milan Posts (@MilanPosts) April 11, 2026

Снимки: Gettyimages