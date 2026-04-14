Светлин Станчев: Хубаво е, че има такива мачове

Утре, едноименния тим на Аксаково играе с Лудогорец III в Разград. Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Не спираме да търсим варианти за справяне с многото кадрови проблеми. Доколко ще успеем не е ясно на този етап. В крайна сметка ще разчитаме на футболистите, които са здрави. Предстои ни сериозен тест. Отиваме без страх в Разград. Доволни сме, че имат такива двубои, защото в тях ще се види истинския ни потенциал. Лудогорец III е сред най-труднопреодолимите противници. Надявам се да му се противопоставим успешно“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.