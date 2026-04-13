Георги Костадинов: Дали влизаме като фаворити за титлата в плейофите? Левски винаги е фаворит

Капитанът на Левски Георги Костадинов говори след равенството на своя тим с ЦСКА. Двата тима не се победиха и завършиха 1:1.

“Няма как да не ни е яд, след като загубихме две точки в последната минута. Това е футболът. Показахме една добра дисциплинирана игра. Въпреки отсъствието на нашия треньор, бяхме близо до победата. Имахме план за мача, знаехме, че ако минимализираме ситуациите пред нашата врата, то ще спечелим. Бяхме на косъм от това.

Веласкес ни подготви перфектно през седмицата, свърши си по отличен начин работата. Всичко останали зависи от нас. Ние сме тези, които трябва да поемем отговорност.

Вижте, идва умора. Нормално е да се допускат грешки, това даже е мини грешка. С такива пропуски ни наказват.

Водим 10 точки. Първенството е равностойно, трябва да останем спокойни.

Ние се готвим, независимо от обстоятелствата, но всеки вижда по какъв начин е направена програмата. Имаме по-малко време за възстановяване от противника. Други отбори почиваха повече време. Боримиров е споделил своето време, аз го подкрепям.

Влизаме с мисълта, че трябва да останем здраво стъпили на земята, скромни и че трябва да работим. Нищо не сме получили даром. Ако искаме да завършим целия този труд с успех. Дали Левски влиза като фаворит за титлата в плейофите? Левски винаги е фаворит”, заяви Костадинов.