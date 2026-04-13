Цветомир Найденов се пошегува с Гребенчарски, но реферът няма вина

Слушай на живо: ЦСКА - Левски

Силният човек в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се пошегува с главния съдия на ЦСКА - Левски Мариян Гребенчарски след края на първото полувреме на дербито.

"Коги ти трябват Любимите нули и си нетърпелив да свирнеш край", написа бизнесменът, публикувайки скрийншот, на който се вижда, че реферът надува свирката в 44-ата минута и 41-ата секунда на първото полувреме според часовника на екрана.

Малко по-късно обаче от телевизията, която излъчва мача, обявиха, че се извиняват на зрителите, защото са забавили с около половин минута пускането на хронометъра, което означава, че Гребенчарски е пратил акуратно двата отбора в съблекалните.