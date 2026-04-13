Съкращава ли интензивният формат на MotoGP кариерите на пилотите?

Пилотът на КТМ в MotoGP Педро Акоста сподели своето мнение, че настоящият интензивен формат на състезателните уикенди в кралския клас ще доведе до значително съкращаване на кариерите на състезателите.

От въвеждането на спринтовите състезания през 2023 година насам реално пилотите са принудени да дават 100% от себе си още от следобедната тренировка в петък. Това значително увеличава риска от сериозни падания и контузии, а според Акоста натоварва много пилотите и ментално, което пък би довело до изтощение и по-къси кариери.

„Няма как да продължим да имаме 22 уикенда с важна сесия всеки ден. Имам предвид, че сега няма момент от уикенда, в който да си кажем, че ще подходим по-леко, за да влезем в ритъм. Сега всеки ден имаме важна сесия 22 пъти в годината. Това ще направи всичко по-късо, защото нивото на стрес, което ще можем да понесем, ще достигне лимита си.



„Смятам, че спринтовите състезания са добра идея. Мисля, че по-къси квалификации и тренировки са добра идея. Но, ако искам да запазим пилотите по време на по-дълги кариери, няма как да се рискува всеки ден, защото рискът е много висок и шансът да се нараниш става по-голям. Това е единственото, за което мисля аз, а не броя на състезанията“, каза Акоста.

Снимки: Gettyimages