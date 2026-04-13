  Съкращава ли интензивният формат на MotoGP кариерите на пилотите?

Съкращава ли интензивният формат на MotoGP кариерите на пилотите?

  • 13 апр 2026 | 13:50
  • 232
  • 0

Пилотът на КТМ в MotoGP Педро Акоста сподели своето мнение, че настоящият интензивен формат на състезателните уикенди в кралския клас ще доведе до значително съкращаване на кариерите на състезателите.

Ще бъде ли Акоста за Маркес това, което беше Лоренцо за Роси?
Ще бъде ли Акоста за Маркес това, което беше Лоренцо за Роси?

От въвеждането на спринтовите състезания през 2023 година насам реално пилотите са принудени да дават 100% от себе си още от следобедната тренировка в петък. Това значително увеличава риска от сериозни падания и контузии, а според Акоста натоварва много пилотите и ментално, което пък би довело до изтощение и по-къси кариери.

MotoGP иска да последва примера на Формула 1 с постоянни резервни пилоти
MotoGP иска да последва примера на Формула 1 с постоянни резервни пилоти

„Няма как да продължим да имаме 22 уикенда с важна сесия всеки ден. Имам предвид, че сега няма момент от уикенда, в който да си кажем, че ще подходим по-леко, за да влезем в ритъм. Сега всеки ден имаме важна сесия 22 пъти в годината. Това ще направи всичко по-късо, защото нивото на стрес, което ще можем да понесем, ще достигне лимита си.

„Смятам, че спринтовите състезания са добра идея. Мисля, че по-къси квалификации и тренировки са добра идея. Но, ако искам да запазим пилотите по време на по-дълги кариери, няма как да се рискува всеки ден, защото рискът е много висок и шансът да се нараниш става по-голям. Това е единственото, за което мисля аз, а не броя на състезанията“, каза Акоста.

Снимки: Gettyimages

