Ще бъде ли Акоста за Маркес това, което беше Лоренцо за Роси?

Бившият ръководител на отборите на Дукати, Хонда и Сузуки в MotoGP Ливио Супо сподели своето мнение, че очакваното преминаване на Педро Акоста в Дукати ще подейства на Марк Маркес така, както преди години подейства Хорхе Лоренцо на Валентино Роси.

В началото на 2008 година Ямаха привлече Лоренцо за съотборник на Роси предвид несигурното бъдеще на Доктора в MotoGP. Лоренцо спечели в своя едва трети старт в Португалия, което пък помогна на Роси да преоткрие своята шампионска форма след загубените две титли през 2006 и 2007.

Така през 2008 и 2009 Доктора добави нови две титли към своята витрина, побеждавайки и в двата случая своя съотборник. През 2010 се задаваше нов дуел между двамата, но контузията на Роси на „Муджело“ доведе до неговия преждевременен край.

През 2011 и 2012 Доктора кара за Дукати преди да се завърне в Ямаха, където прекара още четири сезона заедно с Лоренцо преди испанецът да поеме в посока Дукати. А според Супо един трансфер на Акоста от КТМ в Дукати, ще помогне на Маркес да удължи кариерата си в MotoGP.

Акоста: Би било сбъдната мечта да съм съотборник с Марк Маркес

„Ще бъде като когато Ямаха постави Лоренцо до Роси. Хорхе удължи кариерата на Вале и той спечели още две титли. За силен пилот като Марк това ще бъде стимулиращо, точно както беше и за Валентино.



„Да има млад и много бърз пилот до теб те зарежда, защото вади желанието за борба, което може би си загубил през годините. Не мисля, че Марк би се ядосал от нещо подобно, дори напротив“, каза Супо пред GPOne.com.

Снимки: Gettyimages