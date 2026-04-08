MotoGP иска да последва примера на Формула 1 с постоянни резервни пилоти

В момента форматът на състезателните уикенди в MotoGP е може би най-бруталният изобщо в моторните спортове, което води и до чести контузии за пилотите в кралския клас.

Откакто през 2023 в MotoGP бяха въведени спринтовите състезания, важните сесии започват още от петък следобед, когато се провежда официалната тренировка. Тя определя кои пилоти се класират директно за втората фаза на квалификацията и кои ще трябва да минават през ситото на първия сегмент на квалификационна битка в събота сутринта.

Дукати и Хонда откриха следващите си звезди в MotoGP

Влизането в топ 10 в петък следобед е изключително важно, тъй като една по-задна стартова позиция прави живота на всеки пилот значително по-труден в спринта и състезанието. Именно тази нужда от ранно натискане на максимума в хода на уикенда доведе до чувствително завишаване на броя контузии в MotoGP през последните години.

През сезон 2023 нямаше нито един кръг, в който на старта заедно застанаха всички титулярни пилоти. През миналата кампания пък това се случи само два пъти от общо 22 състезателни уикенда.

В момента правилата на MotoGP позволяват на отборите в случай на контузия да не използват резервен състезател в рамките на 14 дни след като техен титуляр се е наранил. При по-продължително отсъствие обаче смяната вече е задължителна, а в тези случаи тимовете най-често поглеждат към резервните пилоти на съответната марка. Именно по този начин през миналата година Лоренцо Савадори (Априлия), Микеле Пиро (Дукати), Николо Булега (Дукати), Пол Еспаргаро (КТМ), Аугусто Фернандес (Ямаха), Алейш Еспаргаро (Хонда) и Такааки Накагами (Хонда) се включиха в различен брой състезания в хода на сезона.

Сега обаче шефовете на MotoGP предлагат една промяна в правилника и реално световният шампионат по мотоциклетизъм на писта да последва примера на Формула 1 с назначаването на постоянни резервни пилоти. Те ще посещават всеки един състезателен уикенд и ще са готови да се включват в него във всеки един момент, ако се стигне до контузия сред титулярите.

Разбира се, тук възниква въпросът кои ще са тези резервни състезатели, които да са достатъчно квалифицирани, за да управляват мотор от MotoGP на конкурентно ниво. Машините от кралския клас са много специфични и адаптацията към тях не е никак лесна, независимо за колко опитен пилот в други шампионати на високо ниво става дума.

Често виждаме как дори и тестовите пилоти, които имат хиляди километри със своите машини, не могат дори да се доближат до темпото на водачите и обикновено се движат някъде в дъното на колоната. Това само доказва колко сложни са моторите от MotoGP и колко подготвен трябва да е един състезател, за да ги кара на високо ниво.

Във Формула 1 този проблем се компенсира чрез дълги сесии в симулаторите, които подготвят пилотите за участие в световния шампионат. Това беше перфектно илюстрирано от Оливър Беарман при неговия извънреден дебют с Ферари в Джеда преди две години. Тогава той смени Карлос Сайнц от третата тренировка и се класира 11-ти в квалификацията, след което завърши седми в състезанието в Саудитска Арабия.

В MotoGP обаче симулатори няма и единственият шанс пилотите да трупат опит е чрез реални тестове. Производителите обаче предпочитат да използват своето ограничено време за тестове, за да развиват своите мотори с някой по-опитен и надежден тестов състезател, отколкото да рискуват с някой младок, който хем да не дава добра обратна връзка, хем и да пада повече заради желанието си да впечатли със своята скорост.

Всички тези фактори правят реализирането на една такава идея от страна на шефовете на MotoGP много трудно. Тепърва предстои да видим дали все пак няма да се стигне до някаква подобна промяна в правилника в близките месеци.

