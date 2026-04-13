  3. Биното посочи къде Ауди изостава най-много от съперниците си

  • 13 апр 2026 | 13:09
Временният ръководител на отбора на Ауди във Формула 1 Матиа Биното каза къде германският тим изостава най-много от своите конкуренти.

Монтоя призова Ауди да вземе Хорнър за заместник на напусналия Уитли
По думите на бившия шеф на Ферари най-големият пасив на Ауди идва от задвижващата система, която все още не е на нужното ниво. В отбора обаче работят по нейното подобряване, възползвайки се максимално от петседмичната априлска пауза, която се отвори след анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия.

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно
„Ние сме наясно, гледайки цялостната картина на нашето представяне спрямо най-добрите, къде можем да напреднем най-много със задвижващата. Най-големият ни дефицит е там, което не е изненадващо.

„Ние очаквахме това. Знаем колко е трудно да се създаде изцяло нова задвижваща система, така че не е нещо, което ни изненадва. Не е нещо, което ни разочарова, просто е факт.

„Знаехме, че това ще е най-голямото предизвикателство за нас. Знаехме, че там можем да открием най-много допълнителна скорост, защото аз смятам, че разликата, най-вече при задвижващата система, е значителна, но ние имаме план за нейното развитие.

„Част от нашето пътешествие е. Поставили сме си цялостна цел за 2030 година, което не е случайно, защото ние знаехме колко време ще отнеме. Фокусирани сме върху това къде сме и какво е нужно.

„Не говорим само за мощност. За енергийна ефикасност, използване на енергията, но и за цялостната управляемост на мотора. Когато говорим за нея, визираме смяната на предавките, което за нас се случва много грубо в момента.

„Колата е нестабилна на спиране и ускорение заради тази грубост на смяната на предавките. Може би предавателните числа не са правилни. От управляемостта може да се извлече толкова, колкото и от самото представяне на двигателя.

„Ако съберем двете – представянето и управляемостта, може би ще намерим около секунда на обиколка. Лично аз смятам, че свършихме добра работа с шасито. По-голямата част от изоставането ни идва от задвижващата система. Ще се справим.

„Тази пауза е добра възможност за нас, защото от зимните тестове насам ние бяхме фокусирани върху отстраняването на нашите проблеми, за да сме сигурни, че ще сме готови за следващия уикенд. Подготовката за състезанията отне много време.

„Щом бъдеш погълнат от нея, няма как да се развиваш както искаш. Така че смятам, че тази пауза през април ще бъде много важна за нас, за да се фокусираме върху следващите ни подобрения. Да гарантираме, че ние не само отстраняваме проблеми, но и се развиваме“, каза Биното пред официалния сайт на Формула 1.

Снимки: Gettyimages

