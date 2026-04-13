Дейна Уайт: Събитието на UFC в Белия дом не е политическо

Президентът на UFC Дейна Уайт разговаря с репортери след края на UFC 327 в нощта на събота срещу неделя в Маями, Флорида. По време на срещата с медиите Уайт коментира историческото събитие на ММА веригата пред Белия дом

Събитието UFC Свобода 250 ще се проведе на 14 юни и е посветено на 250-годишнината на Съединените щати, както и на 80-ия рожден ден на президента Доналд Тръмп, който се пада в същия ден. Галавечерта ще включва седем битки, от които две за титли, и ще се състои на Южната морава на Белия дом във Вашингтон.

Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

Тръмп отдавна е близък на изпълнителния директор на организацията Дейна Уайт. Той е присъствал на множество събития на UFC, седейки до клетката, като последното беше UFC 327 в събота в Маями. Въпреки че връзката между UFC и Тръмп съществува отдавна, организирането на галавечер в Белия дом със сигурност я заздравява.

От www.mmajunkie.com попитаха Уайт дали се притеснява, че задълбочаването на отношенията на UFC с Тръмп може да отблъсне фенове, които не одобряват неговата политика и администрация. За Уайт подобни притеснения няма, тъй като според него с UFC Свобода 250 организацията не заема политическа позиция.

„Аз не мисля по този начин“, заяви Уайт на пресконференцията след UFC 327. „Не е като да излизам и да казвам... Дори ако погледнете речите ми на Републиканската конвенция, те никога не са политически. Никога не говоря за едната или другата страна. Този човек (Тръмп) е много добър мой приятел и това е всичко. И е голям фен на спорта.“

Самият Тръмп също е участвал в подготовката на събитието. Миналата събота, по време на UFC 327, той е поискал от Уайт един от любимите му бойци, Дерик Люис, да бъде включен в картата. Уайт веднага се е обадил на Люис и му е уредил мач с Джош Хокит, който същата вечер победи Къртис Блейдс в един от най-добрите мачове в тежка категория в историята на организацията.

Джош Хокит надделя над Къртис Блейдс в зрелищна битка

Тръмп има дълга история в ММА, включително като домакин на събития на UFC в своя „Тадж Махал“ в Атлантик Сити в началото на века.

„Тази седмица дадох много интервюта за големи медии и вчера говорих за това. Питат ме: „Можехте ли някога да си го представите?“. Е, не, разбира се, че не“, каза Уайт. „Винаги съм вярвал в марката и в спорта и съм смятал, че може да стане голям, но не мислиш за такива неща. Ние постоянно работим със световни лидери, управници на държави, президенти и всякакви политически фигури от цял свят. Лудост е къде може да те отведе ММА“