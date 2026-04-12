Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Джош Хокит надделя над Къртис Блейдс в зрелищна битка

  • 12 апр 2026 | 11:06
  • 253
  • 0
Джош Хокит победи Къртис Блейдс в една от най-лудите битки в историята на тежката категория на UFC. Двамата бойци премериха сили в двубой от главната карта на събитието UFC 327, което се проведе по-рано днес в Маями, Флорида. Хокит и Блейдс предложиха невероятно зрелище на феновете. След брутални размени в стойка и кървава баня в октагона, съдийското решение беше в полза на Хокит - (29-28, 29-28, 29-28).

Това бе девета победа за американеца в общо девет професионални двубоя. Непосредствено след края на епичния сблъсък с Къртис Блейдс, стана ясно, че по молба на президента на САЩ, Доналд Тръмп, Джош Хокит е бил добавен към бойната карта на UFC Белия дом на 14-и юни. Президентът е настоял Хокит да се изправи срещу бившия претендент за титлата при най-тежките Дерик Люис.

Страхотното представяне не Хокит му гарантира не само място на историческата гала в Белия дом, но и бонус от 100 000 щатски долара. Той си поделя приза "Битка на вечерта" с Блейдс, който също получи бонус.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Виж всички

Водещи Новини

