  От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

  • 4 апр 2026 | 11:02
Отборният ръководител на тима на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис обеща Биковете да направят напредък при подновяването на сезон 2026 в Маями в началото на месец май.

За екипа от Милтън Кийнс кампанията не започна по най-добрия начин, след като в първите три кръга за сезона Макс Верстапен и Исак Хаджар не записаха нито едно класиране в топ 5 в състезание или спринт. В момента Биковете изостават чувствително от водещите тимове на Мерцедес, Ферари и Макларън, но Мекис обаче да има напредък в тази посока след края на извънредната априлска пауза.

Защо априлската пауза може да забави развитието на колите във Формула 1

„Уверен съм, че ще използваме паузата, за да направим добра стъпка напред. Трябва да се гмурнем дълбоко в нашите данни, да направим нужните симулации във въздушния тунел и симулатора, за да свършим всичко, което можем, без да се състезаваме.

„Дали това означава, че магически ще сме решили всичките ни проблеми в Маями? Не. Но отново, аз съм уверен, че отборът ще стигне до дъното на трудностите и ще започне да се подобрява още в Маями. Ще видим това, но само пистата и времената за обиколка ще ни дадат знак дали се движим в правилната посока, или не.

„Не смятам, че трябва да очакваме чудеса от гледна точка стопяването на изоставането ни, което е значително. Но това, което бихме искали да видим, е кола, която позволява на пилотите ни да натискат повече, за да видим с колко изоставаме тогава. Всичко останало ще е чисто развитие до края на годината.

„Определено смятаме, че в Китай направихме стъпка назад и ние измерваме това не само спрямо водещите отбори, но и тези от средата на класирането, които се доближиха до нас. Така че със сигурност в Китай направихме стъпка назад.

„Не мисля, че това се дължи само на броя завои. Има мигове, при определена скорост в завоите и условия в тях, в които ние губим много спрямо това, което очакваме от нашия пакет. Така че трябва да поработим върху това“, заяви Мекис.

