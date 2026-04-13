Класиране при пилотите в WRC след рали "Хърватия"

  • 13 апр 2026 | 08:25
След неочакваната си победа в рали „Хърватия“, спечелена след отпадането на Тиери Нювил в последния етап, Такамото Кацута оглави генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) за първи път в своята кариера.

Японецът завоюва общо 26 точки в Хърватия и с общ актив от 81 води със седем пред съотборника си Елфин Еванс, който след отпадането си в петък взе осем пункта от неделния ден. Над всички в него беше Оливър Солберг, който отпадна още в първия етап в петък, но си тръгва с нови десет точки към своя актив и общо изоставане от 13 спрямо Кацута.

Драма за Нювил, Кацута спечели в последната отсечка рали „Хърватия“
Класиране при пилотите в WRC след рали „Хърватия“:

  1. Такамото Кацута – 81 точки

  2. Елфин Еванс – 74

  3. Оливър Солберг – 68

  4. Сами Паяри – 52

  5. Адриен Фурмо – 49

  6. Себастиен Ожие* – 26

  7. Тиери Нювил – 25

  8. Есапека Лапи* – 21

  9. Йоан Росел** – 18

  10. Лео Росел** – 18

  11. Хейдън Падън* – 15

  12. Роберт Вирвес** – 10

  13. Джон Армстронг – 10

  14. Гас Грийнсмит** – 8

  15. Николай Грязин** – 8

  16. Алехандро Качон** – 6

  17. Фабрицио Салдивар** – 6

  18. Роберто Дапра** – 6

  19. Роопе Корхонен** – 5

  20. Андреас Микелсен** – 4

  21. Диего Домингес** – 2

  22. Артур Пеламор** – 2

  23. Джошуа Макърлийн – 2

  24. Матео Фонтана*** – 2

  25. Ерик Камий** – 1

  26. Емил Линдхолм** – 1

  27. Ромет Юргенсон** – 0

  28. Грегоар Мюнстер* – 0

  29. Лоренцо Бертели* – 0

  30. Мартинс Сескс* – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

Жан Тод разказа защо Ейдриън Нюи не е отишъл във Ферари

Жан Тод разказа защо Ейдриън Нюи не е отишъл във Ферари

  • 12 апр 2026 | 21:34
  • 1662
  • 0
Нювил се извини на Хюндай за грешката си в последната отсечка

Нювил се извини на Хюндай за грешката си в последната отсечка

  • 12 апр 2026 | 20:13
  • 762
  • 0
Съперник лиши Самуил Иванов от шанс за финала

Съперник лиши Самуил Иванов от шанс за финала

  • 12 апр 2026 | 18:19
  • 1530
  • 0
Любо Руйков с първа победа и 12-о място на финала

Любо Руйков с първа победа и 12-о място на финала

  • 12 апр 2026 | 18:01
  • 10450
  • 1
Николай Грязин се пребори за третото място в WRC2

Николай Грязин се пребори за третото място в WRC2

  • 12 апр 2026 | 15:49
  • 1601
  • 0
Драма за Нювил, Кацута спечели в последната отсечка рали „Хърватия“

Драма за Нювил, Кацута спечели в последната отсечка рали „Хърватия"

  • 12 апр 2026 | 15:43
  • 1147
  • 0
Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

  • 13 апр 2026 | 07:45
  • 6740
  • 53
Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

  • 12 апр 2026 | 20:22
  • 32898
  • 99
Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

  • 13 апр 2026 | 07:17
  • 3167
  • 0
Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

  • 12 апр 2026 | 23:41
  • 19248
  • 20
Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

  • 12 апр 2026 | 18:08
  • 11552
  • 55
Край! Редовният сезон в НБА приключи, ето кой за какво ще се бори оттук нататък

Край! Редовният сезон в НБА приключи, ето кой за какво ще се бори оттук нататък

  • 13 апр 2026 | 05:50
  • 4408
  • 4