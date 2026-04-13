Класиране при пилотите в WRC след рали "Хърватия"

След неочакваната си победа в рали „Хърватия“, спечелена след отпадането на Тиери Нювил в последния етап, Такамото Кацута оглави генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) за първи път в своята кариера.

Японецът завоюва общо 26 точки в Хърватия и с общ актив от 81 води със седем пред съотборника си Елфин Еванс, който след отпадането си в петък взе осем пункта от неделния ден. Над всички в него беше Оливър Солберг, който отпадна още в първия етап в петък, но си тръгва с нови десет точки към своя актив и общо изоставане от 13 спрямо Кацута.

Класиране при пилотите в WRC след рали „Хърватия“:

Такамото Кацута – 81 точки Елфин Еванс – 74 Оливър Солберг – 68 Сами Паяри – 52 Адриен Фурмо – 49 Себастиен Ожие* – 26 Тиери Нювил – 25 Есапека Лапи* – 21 Йоан Росел** – 18 Лео Росел** – 18 Хейдън Падън* – 15 Роберт Вирвес** – 10 Джон Армстронг – 10 Гас Грийнсмит** – 8 Николай Грязин** – 8 Алехандро Качон** – 6 Фабрицио Салдивар** – 6 Роберто Дапра** – 6 Роопе Корхонен** – 5 Андреас Микелсен** – 4 Диего Домингес** – 2 Артур Пеламор** – 2 Джошуа Макърлийн – 2 Матео Фонтана*** – 2 Ерик Камий** – 1 Емил Линдхолм** – 1 Ромет Юргенсон** – 0 Грегоар Мюнстер* – 0 Лоренцо Бертели* – 0 Мартинс Сескс* – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

