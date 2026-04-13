След неочакваната си победа в рали „Хърватия“, спечелена след отпадането на Тиери Нювил в последния етап, Такамото Кацута оглави генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) за първи път в своята кариера.
Японецът завоюва общо 26 точки в Хърватия и с общ актив от 81 води със седем пред съотборника си Елфин Еванс, който след отпадането си в петък взе осем пункта от неделния ден. Над всички в него беше Оливър Солберг, който отпадна още в първия етап в петък, но си тръгва с нови десет точки към своя актив и общо изоставане от 13 спрямо Кацута.
Драма за Нювил, Кацута спечели в последната отсечка рали „Хърватия“
Класиране при пилотите в WRC след рали „Хърватия“:
Такамото Кацута – 81 точки
Елфин Еванс – 74
Оливър Солберг – 68
Сами Паяри – 52
Адриен Фурмо – 49
Себастиен Ожие* – 26
Тиери Нювил – 25
Есапека Лапи* – 21
Йоан Росел** – 18
Лео Росел** – 18
Хейдън Падън* – 15
Роберт Вирвес** – 10
Джон Армстронг – 10
Гас Грийнсмит** – 8
Николай Грязин** – 8
Алехандро Качон** – 6
Фабрицио Салдивар** – 6
Роберто Дапра** – 6
Роопе Корхонен** – 5
Андреас Микелсен** – 4
Диего Домингес** – 2
Артур Пеламор** – 2
Джошуа Макърлийн – 2
Матео Фонтана*** – 2
Ерик Камий** – 1
Емил Линдхолм** – 1
Ромет Юргенсон** – 0
Грегоар Мюнстер* – 0
Лоренцо Бертели* – 0
Мартинс Сескс* – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3
