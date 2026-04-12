Жан Тод разказа защо Ейдриън Нюи не е отишъл във Ферари

Привличането на Ейдриън Нюи във Ферари е една от многото неуспешни истории, свързани с опитите на всички големи отбори във Формула 1 да отмъкнат най-успешния дизайнер от Уилямс, след това от Макларън и най-накрая от Ред Бул.

В крайна сметка Астън Мартин успя, но пък този сезон Нюи има сериозни трудности с новия AMR26 и задвижващата система на Хонда.

Бившият шеф на Ферари Жан Тод разказа за своя опит за привлече Нюи в Маранело, като става дума за първата половина на 90-те години, когато Скудерията изграждаше бъдещия дриймтим, воден от Михаел Шумахер.

„Говорихме с Ейдриън преди да се обърнем към Рос Браун и Рори Бърни – потвърди Жан Тод. – Но Нюи не искаше да дойде в Италия. Много пъти се опитвахме да привлечем, но така и не успяхме.

„Знаехме, че за да имаме отбор, който ще побеждава, трябва да изберем най-добрите механици, инженери и партньори на тима. Даже с Ейдриън спорихме известно време защото той наистина не искаше да дойде в Италия.

„Но съм доволен, че взехме Браун и Бърни. Още като бях шеф на Пежо Спорт в прототипите исках да привлека Рори, но той не искаше да напуска Формула 1. Преговарях с Бърни и Браун едновременно, но те не знаеха един за друг. Когато подписахме им казах: „Сега вече може да си говорите, че ще работим заедно.“ И Рос ми отвърна: „Чудесно, ще заведа Рори да пием бира.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages