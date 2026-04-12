  Тото Волф: През 2016 уволних Хамилтън и Розберг!

  • 12 апр 2026 | 13:39
Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф се върна към сезон 2016, когато Люис Хамилтън и Нико Розберг се бореха за световната титла и се удариха в Гран При на Испания, след което отпаднаха. И разказа, че макар и за кратко е уволнил двамата пилоти.

„Обадих се на тогавашния главен изпълнителен директор на Мерцедес Дитер Цетче и му казах: „Слушай, трябва да подпишеш нещо“ – припомни си Волф. – Той ми се обади малко по-късно и ме попита: „И двамата пилоти ли ще уволниш?“

Договорът на Хамилтън ограничава властта на Васьор?
Договорът на Хамилтън ограничава властта на Васьор?

„Отговорих му: „Да, защото иначе няма да разберат колко е важно това за Мерцедес и че интересите на тима стоят над техните.

„Това, което започна като страхотна конкуренция, се превърна в съперничество, което се ожесточи. Това е нещо, което не бих допуснал в нашия отбор и на основата на тези фактори, пратих мейли на двамата пилоти, в които им написах: „За момента, вече не сте част от тима.“ Така и двамата бяха уволнени, макар и за кратко.

Големият шеф на Рено лично е отказал на Хорнър
Големият шеф на Рено лично е отказал на Хорнър

„Казах на пилотите следното: „Проблемът ми е, че не знам кой беше виновен. Затова допълних, че ако това се случи отново, единият от тях ще трябва да си тръгне и като не знам кой е виновен, може да взема грешното решение. Може да уволня не този, когото трябва.

„Какво ще си помислят хората, които работят в Мерцедес, за това, което стана в Испания през 2016? Двамата ни пилоти се удрят защото не се харесват? Това пряко се отразява на живота на още 2500 човека.

„Запитах Люис и Нико: „За кого се мислите? Това е важен въпрос, който важи за всички пилоти.“

Още от Моторни спортове

Грязин изостана заради повреда, има шанс за подиум в WRC2

Грязин изостана заради повреда, има шанс за подиум в WRC2

  • 11 апр 2026 | 20:03
  • 947
  • 0
Нювил е на върха на класирането преди последния ден на рали „Хърватия“

Нювил е на върха на класирането преди последния ден на рали „Хърватия“

  • 11 апр 2026 | 19:47
  • 1044
  • 0
Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

  • 11 апр 2026 | 19:29
  • 1308
  • 0
Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва

Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва

  • 11 апр 2026 | 19:01
  • 2502
  • 0
Новозеландец донесе първа победа за Тойота в Суперкарс

Новозеландец донесе първа победа за Тойота в Суперкарс

  • 11 апр 2026 | 18:29
  • 867
  • 0
Огура сменя Ринс в Ямаха за следващия сезон

Огура сменя Ринс в Ямаха за следващия сезон

  • 11 апр 2026 | 18:12
  • 526
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 12248
  • 22
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 1591
  • 3
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 3738
  • 9
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 14010
  • 34
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 4197
  • 3
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 15838
  • 6