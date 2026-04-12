Тото Волф: През 2016 уволних Хамилтън и Розберг!

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф се върна към сезон 2016, когато Люис Хамилтън и Нико Розберг се бореха за световната титла и се удариха в Гран При на Испания, след което отпаднаха. И разказа, че макар и за кратко е уволнил двамата пилоти.

„Обадих се на тогавашния главен изпълнителен директор на Мерцедес Дитер Цетче и му казах: „Слушай, трябва да подпишеш нещо“ – припомни си Волф. – Той ми се обади малко по-късно и ме попита: „И двамата пилоти ли ще уволниш?“

„Отговорих му: „Да, защото иначе няма да разберат колко е важно това за Мерцедес и че интересите на тима стоят над техните.

„Това, което започна като страхотна конкуренция, се превърна в съперничество, което се ожесточи. Това е нещо, което не бих допуснал в нашия отбор и на основата на тези фактори, пратих мейли на двамата пилоти, в които им написах: „За момента, вече не сте част от тима.“ Така и двамата бяха уволнени, макар и за кратко.

„Казах на пилотите следното: „Проблемът ми е, че не знам кой беше виновен. Затова допълних, че ако това се случи отново, единият от тях ще трябва да си тръгне и като не знам кой е виновен, може да взема грешното решение. Може да уволня не този, когото трябва.

„Какво ще си помислят хората, които работят в Мерцедес, за това, което стана в Испания през 2016? Двамата ни пилоти се удрят защото не се харесват? Това пряко се отразява на живота на още 2500 човека.

„Запитах Люис и Нико: „За кого се мислите? Това е важен въпрос, който важи за всички пилоти.“

Снимки: Gettyimages