Ямал счупи пореден рекорд

Ламин Ямал записа пореден рекорд при победата на Барселона с 4:1 над Епаньол в каталунското дерби от 31-вия кръг на испанската Ла Лига. 18-годишният футболист се превърна в най-младият играч, достигнал 100 мача в испанския елит. Ямал записа своя юбилеен двубой на 18 години и 272 дни, изпреварвайки легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес (19 години и 284 дни) и иконата на Атлетик Билбао Икер Мунианин (19 години и 293 дни).
Младокът даде две асистенции и реализира един гол в двубоя с "папагалчетата".