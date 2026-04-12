Флик: Най-важното е манталитетът на този отбор и ще продължим в същия дух

Ханзи Флик говори след победата на неговата Барселона срещу Еспаньол с 4:1 в каталунското дерби от 31-вия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на успеха шампионите вече имат девет точки аванс пред втория Реал Мадрид и така седем мача преди края на сезона титлата изглежда много близо. Това бе и добра отправна точка за барселонци преди реванша с Атлетико Мадрид в Шампионската лига идната седмица, след като първият мач бе загубен с 0:2.

“Доминирахме през първото полувреме и имахме възможност да направим резултата 2:0. Можехме да направим смени и те бяха направени – Де Йонг и Олмо влязоха в края. Радвам се за Феран Торес. Изглежда добре на тренировките. Всички нападатели се нуждаят от голове.

Мисля, че Жерард Мартин ще може да играе във вторник. Вкарваме много голове от статични положения. Не сме най-високият отбор, но е въпрос на позициониране и вкарване на топката в правилната зона. Олмо ни помогна, както и Френки, но трябваше да внимаваме с него заради дългосрочната му контузия.

Нищо не е свършено още. Трябва да си свършим работата. Не можем да кажем, че всичко вече е решено. Това отношение е погрешно и аз не го приемам. Докато всичко не бъде финализирано, трябва да играем най-добрия си футбол. Най-важното е манталитетът на този отбор и ще продължим в същия дух. И искам да го докажем във вторник. Изобщо не мислим негативно. Напротив, винаги мисля позитивно. Мисля за това, което вече сме постигнали – и е фантастично, като се имат предвид всички контузии, които имахме, и фактът, че играчите постепенно се завръщат”, каза Флик.