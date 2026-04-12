Десислав Дяков: Ние сме си виновни

Устрем (Дончево) се наложи с 3:2 в Аксаково над едноименния тим. Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига. Десислав Дяков, пом. Треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Устрем обърна Аксаково

„Първото полувреме беше добре, но през втората част съдията поразвали мача. Просто отсъжданията му и за двата отбора бяха спорни. При третия гол на Устрем имаше голяма засада. Даде добавено време, но свири няколко секунди след края на редовното време, за което нямам обяснение. Преди седмица ситуацията беше коренно различна, тогава съдиите бяха перфектни. Затова го и подчертах, защото искам да се говорят позитивни неща. Но за последния двубой това е просто невъзможно. Но никога не сме се оправдавали със съдии. Ние сме си виновни. Просто нямаме характер и сами си изгубихме мача. Въпреки големия брой контузени играхме страхотно през първото полувреме, поведохме с два гола, всичко точно, но вкарат ли ни гол, всичко свършва. Ставаме коренно различен отбор“.