Светлин Станчев: Добри са, а ние имаме доста проблеми

В събота, едноименния тим на Аксаково приема Устрем (Дончево). Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Противникът прави добър сезон. Има опитни футболисти, способни да спечелят всеки двубой. Ние пък сме с множество кадрови проблеми. Кошмарна е ситуацията по комплектоване на състава ни. Остава ни да се надяваме някои от момчетата да се възстановят. Въпреки това не отстъпваме от целите си. Излизаме за победа във всеки мач“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.