Невен Венков: Добра победа срещу традиционно неудобен съперник

Черноломец (Попово) се наложи с 3:1 над Черно море II във Варна. Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига. Невен Венков, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

Черноломец излъга „моряците“

„Добра победа срещу традиционно неудобен съперник за нас. Досега нямахме победа над Черно море във Варна и за моя радост след добрата игра я постигнахме. Получи се хубав, динамичен двубой, който според мен заслужено спечелихме срещу отлично подготвен отбор, който е съставен от много талант и качества. Поздравявам моите футболисти, доволен съм от всички, справиха се чудесно днес“.