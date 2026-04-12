Ивайло Станчев: Излизаме с доста добър актив от много тежка програма

Черноморец (Балчик) надигра гостуващия му Бенковски (Исперих) с 3:1. Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига. Ивайло Станчев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Черноморец (Балчик) удари Бенковски

„Щастливи сме от победата. Излизаме с доста добър актив от една доста тежка програма от началото на пролетния дял. Трябва да продължим да сме концентрирани. Днес се справихме с отсъствието на голмайстора на отбора Мартин Янакиев и титулярния страж Денислав Стойчев, което ме радва, защото показва, че всички момчета са готови да влязат и да грабнат шанса си. Още в сряда имаме нов двубой и трябва да сме готови. От името на целия отбор искам да пожелая на всички наши привърженици весели празници“.