Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

Слушай на живо: ЦСКА - Левски

Трибуните на Националния стадион "Васил Левски" продължават да се запълват за голямото дерби между ЦСКА и Левски, въпреки празничния период, в който ще се проведе мачът. Първият съдийски сигнал ще прозвучи в понеделник следобед, като данните до този момент показват, че над 21 000 души вече са се снабдили с билет.

Припомняме, че през ноември "армейците" удариха "сините" с 1:0 в последното дерби, което се игра пред над 30 000 зрители. Както е известно, заради ремонтни дейности и от съображение за сигурност някои блокове на стадиони не бяха пуснати, което "изяде" част от местата за левскарите в сектор "В".

Хубава новина за феновете е очакваното затопляне на времето, като според последните прогнози в понеделник няма да вали в София и ще бъде по-топло спрямо сивия хлад на Велика събота. В предстоящите плейофи от efbet Лига ще гледаме още две издания на червено-синята футболна класика.