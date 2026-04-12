Пауло Коста нокаутира руснак пред Доналд Тръмп

Пауло Коста дебютира по впечатляващ начин в полутежка категория. Бразилецът нокаутира Азамат Мурзаканов в основния подгряващ двубой на събитието UFC 327, което се проведе по-рано днес. Бившият претендент за титлата в средна категория сломи съперника си с хед-кик в третия рунд.

“Уважавайте ме малко повече! Част съм от най-добрата компания на света! Вижте кой е тук - Доналд Тръмп! Да се бия пред такъв лидер е чест! Искам да се бия с най-добрите в света! Затова съм тук!”, заяви Коста след края на битката.

Коста допълни, че не е категоричен дали ще продължи кариерата си в средна или полутежка категория, но заяви следното.

“Имам психика да направя нужните жертви. Мога да сваля до 84 кг. по всяко време. Имам и уменията да се представя добре в полутежка категория. Искам да направя страхотни представяния, няма значение срещу кого”