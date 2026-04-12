  3. Пауло Коста нокаутира руснак пред Доналд Тръмп

Пауло Коста нокаутира руснак пред Доналд Тръмп

  • 12 апр 2026 | 11:02
  • 271
  • 0
Пауло Коста нокаутира руснак пред Доналд Тръмп

Пауло Коста дебютира по впечатляващ начин в полутежка категория. Бразилецът нокаутира Азамат Мурзаканов в основния подгряващ двубой на събитието UFC 327, което се проведе по-рано днес. Бившият претендент за титлата в средна категория сломи съперника си с хед-кик в третия рунд. 

“Уважавайте ме малко повече! Част съм от най-добрата компания на света! Вижте кой е тук - Доналд Тръмп! Да се бия пред такъв лидер е чест! Искам да се бия с най-добрите в света! Затова съм тук!”, заяви Коста след края на битката.

Коста допълни, че не е категоричен дали ще продължи кариерата си в средна или полутежка категория, но заяви следното. 

“Имам психика да направя нужните жертви. Мога да сваля до 84 кг. по всяко време. Имам и уменията да се представя добре в полутежка категория. Искам да направя страхотни представяния, няма значение срещу кого”

Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон

Тайсън Фюри показа класа и се върна към победите

Лъвското сърце с успешна първа битка след напускането му на UFC

Доналд Тръмп е сред очакваните гости на UFC 327

Джим Милър получи съперник за неговата битка номер 47 в UFC

Фюри - Махмудов и Бен - Прогрейс: как и кога да гледаме?

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Христос Воскресе!

Челси и Сити в битка на живот и смърт

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

