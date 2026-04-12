Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Еспаньол
Треньорът на Еспаньол побесня: Тези три гола не са талантливи отигравания, а са наши действия

  • 12 апр 2026 | 03:26
  • 111
  • 0

Маноло Гонсалес изказа разочарованието си от представянето на своя Еспаньол след тежкото поражение от Барселона с 1:4 в каталунското дерби от 31-вия кръг на испанската Ла Лига. Треньорът на гостите бе категоричен, че попаденията на „блаугранас“ са дошли след груби неточности на неговите футболисти, а не заради превъзходството на съперника.

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико
“В мача си, концентриран си. Държиш двубоя там, където искаш, в 80-ата минута си вътре в мача. И въпреки че правим всичко необходимо, допускаме три гола... не броя четвъртия, но тези три гола не са плод на талантливи отигравания, а са наши действия, при които не съумяхме да излезем победители. Първият гол дойде след ъглов удар, което е истински срам, а при втория Гави ни печели въздушен двубой. Това е направо вбесяващо. След това при третия се случва абсолютно същото – губим единоборство в центъра на терена и ситуацията завършва с гол във вратата ни. Отборът си тръгва съсипан, макар и подсилен в някои аспекти. Както и в четирите мача, които изиграхме срещу тях, откакто съм тук, имам усещането, че можехме да вземем точки. И в четирите случая си тръгваш с глупаво изражение, защото не печелиш нищо.

Ямал счупи пореден рекорд
Трябва да започнем да побеждаваме възможно най-скоро, предстои ни гостуване на „Вайекас“, където трябва да се състезаваме на най-високо ниво. Не бива да гледаме нищо друго – така ще бъдем там, където искаме, а именно в елита. Случва се обичайното – когато печелим, всички сме големи герои, няма какво повече да се каже. В 85-ата минута сме по-близо до гробището на „Лес Кортс“, отколкото до „Камп Ноу“, а в 87-ата всички сме по-смели от всякога. Това е положението. Когато губиш, трябва да си го понесеш. Когато ти се подиграват при загуба, трябва да го преглътнеш”, каза Гонсалес.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Измъчена победа постави Спортинг в много изгодна позиция

  • 12 апр 2026 | 02:19
  • 275
  • 0
Рен би Анже и се изравни с Лил

  • 12 апр 2026 | 02:01
  • 250
  • 0
Петков с цял мач и жълт картон при загуба на Ал-Таавон

  • 12 апр 2026 | 01:40
  • 289
  • 0
Нюрнбергер и Дармщат се отдалечиха от баража след загуба от Хановер

  • 12 апр 2026 | 01:26
  • 295
  • 0
Алегри защити тактическия си ход при разгрома и направи обещание за следващия мач на Милан

  • 12 апр 2026 | 00:20
  • 1324
  • 0
Атлетико продължи да се проваля в Ла Лига, допусна загуба и от Севиля

  • 12 апр 2026 | 00:09
  • 2707
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
  • 34406
  • 387
Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

  • 11 апр 2026 | 14:18
  • 26619
  • 67
Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

  • 11 апр 2026 | 21:29
  • 30697
  • 65
Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

  • 11 апр 2026 | 21:22
  • 18706
  • 19
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 6769
  • 4
Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

  • 11 апр 2026 | 13:14
  • 38931
  • 86