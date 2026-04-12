Треньорът на Еспаньол побесня: Тези три гола не са талантливи отигравания, а са наши действия

Маноло Гонсалес изказа разочарованието си от представянето на своя Еспаньол след тежкото поражение от Барселона с 1:4 в каталунското дерби от 31-вия кръг на испанската Ла Лига. Треньорът на гостите бе категоричен, че попаденията на „блаугранас“ са дошли след груби неточности на неговите футболисти, а не заради превъзходството на съперника.

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

“В мача си, концентриран си. Държиш двубоя там, където искаш, в 80-ата минута си вътре в мача. И въпреки че правим всичко необходимо, допускаме три гола... не броя четвъртия, но тези три гола не са плод на талантливи отигравания, а са наши действия, при които не съумяхме да излезем победители. Първият гол дойде след ъглов удар, което е истински срам, а при втория Гави ни печели въздушен двубой. Това е направо вбесяващо. След това при третия се случва абсолютно същото – губим единоборство в центъра на терена и ситуацията завършва с гол във вратата ни. Отборът си тръгва съсипан, макар и подсилен в някои аспекти. Както и в четирите мача, които изиграхме срещу тях, откакто съм тук, имам усещането, че можехме да вземем точки. И в четирите случая си тръгваш с глупаво изражение, защото не печелиш нищо.

Ямал счупи пореден рекорд

Трябва да започнем да побеждаваме възможно най-скоро, предстои ни гостуване на „Вайекас“, където трябва да се състезаваме на най-високо ниво. Не бива да гледаме нищо друго – така ще бъдем там, където искаме, а именно в елита. Случва се обичайното – когато печелим, всички сме големи герои, няма какво повече да се каже. В 85-ата минута сме по-близо до гробището на „Лес Кортс“, отколкото до „Камп Ноу“, а в 87-ата всички сме по-смели от всякога. Това е положението. Когато губиш, трябва да си го понесеш. Когато ти се подиграват при загуба, трябва да го преглътнеш”, каза Гонсалес.