Нювил е на върха на класирането преди последния ден на рали „Хърватия“

Световният шампион за 2024 година в WRC Тиери Нювил (Хюндай) завърши на първо място съботния ден на рали „Хърватия“, при това със сериозен аванс пред Такамото Кацута (Тойота) – 1.14,5 минути. Сутринта Нювил започна деня на 13,7 секунди зад лидера Сами Паяри (Тойота), но една отсечка обърна хода на ралито с главата надолу.

Става въпрос за второто минаване на „Генералски стол“ (22,48 километра), където Паяри и Кацута спукаха по една гума и съответно финландецът загуби първото място, а японецът изостана на над минута и 15 секунди от Нювил, който и двата пъти мина по-бавно по отсечката в сравнение с победителя в нея Оливър Солберг (Тойота), но пък го направи без проблеми.

След като спря в етап №14, за да смени спуканата гума, Паяри затваря топ 3, на 1.46,4 минути от новия водач. Финландецът повече вчера в третия етап след катастрофата на Елфин Еванс и до спуканата гума днес не беше допуснал нито една грешка в преследването на първата му победа в WRC.

„Този уикенд всичко се получава – обясни доволният Нювил в края на деня. – От самото начало усещам колата по-добре в сравнение с другите ралита, просто върви по-добре. Успяхме в хода на състезанието да развием настройките на автомобила ни и да ги анализираме. Условията по етапите са много трудни, но успяваме да поддържаме добра скорост.“

Основната трудност пред екипажите е много пръст и камъни, извадени от екипажите на пътя, които правят минаването през завоите трудно и на моменти непредвидимо.

Утре предстоят последните 4 етапа от рали „Хърватия 2026“, като второто минаване на „Алан“ (14,56 км) ще е пауърстейджът, който ще дава допълнителни точки. Бонус точки ще се взимат и за класирането в Супер неделята. Двете минавания на отсечката „Алан“ са от 10:00 и 14:00 часа българско време и ще се излъчват пряко по Макс Спорт 2.

