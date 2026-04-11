Адриен Фурмо се удари в стълб и отпадна от рали „Хърватия“

Шансовете на Адриен Фурмо (Хюндай) да се възползва от изоставането на звездите на Тойота Оливър Солберг и Елфин Еванс в рали „Хърватия“ се провалиха в 12 отсечка.

Французинът излетя от пътя и се удари в телеграфен стълб, като ударът беше от страната на пилота, но той и навигаторът Алекс Кория са невредими.

🚨 Game over for @AdrienFourmaux 🚨



He slide wide on a right-hander and took a heavy hit to the left-hand side of the car. Crew OK ✅#WRC | #CroatiaRally 🇭🇷 pic.twitter.com/Ap7QuUZeTs — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 11, 2026

Паяри удържа атаките на Нювил и Кацута в Хърватия

Преди това Фурмо почти успя да догони съотборника си Хейдън Падън в битката за 4-ото място в рали „Хърватия“ и това можеше да му донесе сериозни точки срещу Еванс и Солберг.

След първите три ралита Фурмо зае 4-ото място с 47 точки, лидер е Еванс с 66, Солберг е втори с 58, а третото място е победителят от Кения Такамото Кацута с 55 пункта.

Разликата между Росел и Грязин надхвърли половин минута

Фурмо се удари на един сравнително бавен десен завой на изкачване в едно от селцата, през които минава 12 етап, а Адриен спря два завоя по-нататък, тъй като бързо стана ясно, че колата му не е в състояние да продължи.

Все още няма информация от Хюндай дали утре Фурмо ще се върне за Супер неделята във финалната част на рали „Хърватия“.