Адриен Фурмо се удари в стълб и отпадна от рали „Хърватия"

  • 11 апр 2026 | 14:41
Шансовете на Адриен Фурмо (Хюндай) да се възползва от изоставането на звездите на Тойота Оливър Солберг и Елфин Еванс в рали „Хърватия“ се провалиха в 12 отсечка.

Французинът излетя от пътя и се удари в телеграфен стълб, като ударът беше от страната на пилота, но той и навигаторът Алекс Кория са невредими.

Преди това Фурмо почти успя да догони съотборника си Хейдън Падън в битката за 4-ото място в рали „Хърватия“ и това можеше да му донесе сериозни точки срещу Еванс и Солберг.

След първите три ралита Фурмо зае 4-ото място с 47 точки, лидер е Еванс с 66, Солберг е втори с 58, а третото място е победителят от Кения Такамото Кацута с 55 пункта.

Фурмо се удари на един сравнително бавен десен завой на изкачване в едно от селцата, през които минава 12 етап, а Адриен спря два завоя по-нататък, тъй като бързо стана ясно, че колата му не е в състояние да продължи.

Все още няма информация от Хюндай дали утре Фурмо ще се върне за Супер неделята във финалната част на рали „Хърватия“.

