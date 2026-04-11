Разликата между Росел и Грязин надхвърли половин минута

Лидерът в WRC2 в рали „Хърватия“ Йоан Росел (Ланча) успя да увеличи аванса си пред българския пилот Николай Грязин (Ланча) в първите 4 отсечки в събота.

Днес Грязин стартира на малко над 22 секунди зад Росел, но по обед разликата между двамата достигна 36,7 секунди, като французинът се справяше по-добре с камъните и пръстта по завоите, където Грязин се оплакваше от липса на сцепление.

We thought this was an asphalt rally 😤#WRC | #CroatiaRally 🇭🇷 pic.twitter.com/hSAV9iLHZV — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 11, 2026

Паяри удържа атаките на Нювил и Кацута в Хърватия

Победителят от рали „Монте Карло“ Лео Росел (Ситроен) излезе трети в последната сутрешна отсечка, след като Алехандро Качон (Тойота) имаше проблеми и отстъпи от трето на пето място. Пред испанеца мина и Рупе Корхонен (Тойота), който е на 13,7 секунди от по-малкия брат Росел.

Днес етапи в WRC2 спечелиха трима пилоти: Йоан Росел взе първите две отсчки, Тейлър Гил (Тойота) взе третата, а в четвъртата най-добро време записа Андреас Микелсен (Шкода).

