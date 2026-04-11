Паяри удържа атаките на Нювил и Кацута в Хърватия

Лидерът от първия ден на рали „Хърватия“ Сами Паяри (Тойота) запази първото място в четвъртия кръг от сезона в WRC и след сутрешните съботни отсечки въпреки опитите на Тиери Нювил (Хюндай) и Такамото Кацута (Тойота) да го свалят от първото място.

Първите 4 отсечки днес бяха спечелени от Оливър Солберг (Тойота), но той отпадна в първия етап вчера и стигна до 24-ото място в генералното класиране.

Паяри срещу Нювил и Кацута за първото място в рали „Хърватия“
Паяри срещу Нювил и Кацута за първото място в рали „Хърватия“

Днес Паяри беше трети в първата отсечка, шести във втората, пак шести в третата и пети в четвъртата отсечка и стигна до обедната зона за смяна на гуми с аванс от 12,4 секунди пред Нювил. На практика финландецът не допусна сериозна загуба на време, а Кацута свали Нювил от второто място във втория етап, но в третия Тиери се върна пред японеца, при това с аванс от над 15 секунди, които в последната отсечка сутринта се свиха на 12,7.

Решаващ за Паяри се оказа третият етап днес – „Генералски стол“ (22,48 км), където Нювил изпревари Сами с 2,9 секунди, но Кацута загуби много спрямо Тиери и с това и второто място.

Следобед се карат сутрешните 4 отсечки, но в обратен ред, като отново „Генералски стол“ ще е най-важният етап, тъй като отсечката е бърза, технична и с много пръст и камъни по завоите.

