Николай Николов и Ралица Кашинова са абсолютните шампиони на турнира по културизъм "Muscle Cup Тримонциум 2026"

Николай Николов спечели титлата Абсолютен шампион на турнира "Muscle Cup Тримонциум" 2026, който се проведе в Пловдив. Състезателят на Драганички ЗД Тийм (София) беше над всички останали в цялото съревнование и получи купата на победител от организаторите Петър Борисов и Милена Модева.

При дамите Абсолютен шампион стана Ралица Кашинова, която направи блестящо завръщане на сцената, след като роди детето си преди няколко месеца. Тя също е състезател на клуб Драганички ЗД Тийм (София). Съревнованието в Гранд Хотел Пловдив събра над 100 участници в 24 категории.

Сред специалните гости в препълнената зала "Париж" бяха Живко Петков, Валентин Петров, Христомир Христов, Димитър Димитров и Биляна Йотовска.

Президентът на федерацията на Република Северна Македония и член на международната такава Бобан Горовски беше сред специалните гости и връчи трофеи на някои от призьорите. Той даде висока оценка на състезанието, а също така похвали организаторите и участниците. По време на турнира всички бодибилдъри можеха да си направят видео на 360 градуса, на специална платформа осигурена от един от спонсорите на събитието.

Следващият турнир от веригата ще се проведе в Созопол на 12 септември.

