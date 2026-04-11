Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
Николай Николов и Ралица Кашинова са абсолютните шампиони на турнира по културизъм "Muscle Cup Тримонциум 2026"

  • 11 апр 2026 | 18:44
  • 495
  • 0

Николай Николов спечели титлата Абсолютен шампион на турнира "Muscle Cup Тримонциум" 2026, който се проведе в Пловдив. Състезателят на Драганички ЗД Тийм (София) беше над всички останали в цялото съревнование и получи купата на победител от организаторите Петър Борисов и Милена Модева.

Медали в 12 категории бяха раздадени на "Muscle Cup Тримонциум" 2026 
При дамите Абсолютен шампион стана Ралица Кашинова, която направи блестящо завръщане на сцената, след като роди детето си преди няколко месеца. Тя също е състезател на клуб Драганички ЗД Тийм (София). Съревнованието в Гранд Хотел Пловдив събра над 100 участници в 24 категории.

Над 100 състезатели минаха кантара на Muscle Cup в Пловдив
Сред специалните гости в препълнената зала "Париж" бяха Живко Петков, Валентин Петров, Христомир Христов, Димитър Димитров и Биляна Йотовска.

“Muscle Cup Тримонциум“ – Пловдив събира елита на бодибилдинга
Президентът на федерацията на Република Северна Македония и член на международната такава Бобан Горовски беше сред специалните гости и връчи трофеи на някои от призьорите. Той даде висока оценка на състезанието, а също така похвали организаторите и участниците. По време на турнира всички бодибилдъри можеха да си направят видео на 360 градуса, на специална платформа осигурена от един от спонсорите на събитието.

Трансформация чрез спорт: Никол Бойчева и Раяна Димитрова за техния път преди "Muscle Cup" в Пловдив
Следващият турнир от веригата ще се проведе в Созопол на 12 септември.

Престижният турнир "Muscle Cup" отново прави Пловдив център на културизма
Следвай ни:

Още от Други спортове

Медали в 12 категории бяха раздадени на "Muscle Cup Тримонциум" 2026 

Медали в 12 категории бяха раздадени на "Muscle Cup Тримонциум" 2026 

  • 11 апр 2026 | 14:45
  • 780
  • 0
Макилрой "облече с едната ръка" легендарното зелено сако

Макилрой "облече с едната ръка" легендарното зелено сако

  • 11 апр 2026 | 09:37
  • 5307
  • 0
Георги Георгиев: Тренирал съм карате киокушин и кикбокс, познавам се с Еди Хърн и баща му Бари

Георги Георгиев: Тренирал съм карате киокушин и кикбокс, познавам се с Еди Хърн и баща му Бари

  • 11 апр 2026 | 09:10
  • 1732
  • 0
Нито един българин не стигна до финал на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

Нито един българин не стигна до финал на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

  • 10 апр 2026 | 21:32
  • 4056
  • 2
България по хандбал отстъпи на Канада на турнира IHF Trophy във Велико Търново

България по хандбал отстъпи на Канада на турнира IHF Trophy във Велико Търново

  • 10 апр 2026 | 20:53
  • 1121
  • 2
Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за 7-и пореден финал на Европейското първенство

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за 7-и пореден финал на Европейското първенство

  • 10 апр 2026 | 20:48
  • 4311
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
  • 22992
  • 218
Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

  • 11 апр 2026 | 14:18
  • 18559
  • 49
Ливърпул 0:0 Фулъм, спасяване на Мамардашвили

Ливърпул 0:0 Фулъм, спасяване на Мамардашвили

  • 11 апр 2026 | 20:46
  • 2258
  • 5
Барселона 2:0 Еспаньол, втори гол на Феран

Барселона 2:0 Еспаньол, втори гол на Феран

  • 11 апр 2026 | 18:17
  • 2932
  • 5
На почвката: Милан 0:2 Удинезе

На почвката: Милан 0:2 Удинезе

  • 11 апр 2026 | 19:00
  • 2531
  • 5
Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

  • 11 апр 2026 | 13:14
  • 27314
  • 70