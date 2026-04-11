Каляри се надигна срещу пряк конкурент в борбата за оцеляване

  • 11 апр 2026 | 17:58
Отборът на Каляри записа важна домакинска победа с 1:0 над конкурента си в битката за оставане в Серия "А" Кремонезе в мач от 32-рия кръг на италианския елит. Така сардинци не само, че прекъснаха поредицата си от четири загуби, но и записаха първия си успех от 31 януари насам.

През първото полувреме нямаше много голови положения, като инициативата беше на гостите. След почивката обаче „рособлу“ заиграха много по-смело в атака, което доведе до победното им попадение в 62-рата минута. Тогава Себастиано Еспозито се разписа с глава след центриране на появилия се секунди по-рано от пейката Зе Педро.

Така Каляри се отдалечи от зоната на изпадащите, изкачвайки се на 15-ото място в класирането с актив от 33 точки. След шестата си загуба в последните седем кръга пък Кремонезе e 18-и и се намира в опасната зона със своите 27 пункта, колкото има и 17-ият Лече, който обаче все още не е изиграл мача си от кръга.

