Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Жирона
Това е Лигата на Негрейра! Реал Мадрид ТВ побесня отново

  • 11 апр 2026 | 08:35
Както почти винаги напоследък, няма футболен мач без съдийска полемика, пише “Мундо Депортиво”. И тази при Реал МадридЖирона (1:1), който завърши с ново подхлъзване за „белите“, беше свързана с възможна неотсъдена дузпа в тяхна полза в края на срещата.

Реал Мадрид с нова грешна стъпка и титлата вече изглежда мираж

Конкретната ситуация е нахлуване в наказателното поле на Килиан Мбапе, при което след като преминава покрай Виктор Рейс, последният го удря в лицето и го събаря.

Имаше ли дузпа за фаул срещу Килиан Мбапе

Съдията на мача Хавиер Алберола Рохас обаче прецени, че ситуацията не заслужава отсъждане на дузпа, а от VAR – където беше Трухильо Суарес – потвърдиха решението му.

Това се случи в 88-ата минута и можеше да даде шанс на Реал Мадрид да спечели мача. Затова веднага след последния съдийски сигнал Real Madrid Televisión започна анализа си с обичайните критики към съдийството в Испания:

„Реал Мадрид игра слабо, но също така пострада от последиците на едно срамно съдийство“, заявиха от клубния канал. „Имаме късмета да разполагаме с много повторения и във всички се вижда, че това е чиста дузпа. Дори двойна дузпа, защото Виктор Рейс го спъва и с крак. Това са последиците от Негрейра. Това е Лигата на Негрейра“, заключиха от медията на „белите“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бруно Фернандеш: При Карик бележим повече и получаваме по-малко голове

Бруно Фернандеш: При Карик бележим повече и получаваме по-малко голове

  • 11 апр 2026 | 03:24
  • 2392
  • 1
Фен на Нотингам почина след мача с Порто

Фен на Нотингам почина след мача с Порто

  • 11 апр 2026 | 03:01
  • 2022
  • 0
Колко са головете на Кристиано Роналдо?

Колко са головете на Кристиано Роналдо?

  • 11 апр 2026 | 02:34
  • 4050
  • 8
България с второ поражение в световните квалификации по футзал

България с второ поражение в световните квалификации по футзал

  • 11 апр 2026 | 02:08
  • 1519
  • 2
Няма да преместят мачовете на Иран на Световното в Мексико

Няма да преместят мачовете на Иран на Световното в Мексико

  • 11 апр 2026 | 01:27
  • 1084
  • 0
Марсилия се завърна към победите

Марсилия се завърна към победите

  • 11 апр 2026 | 00:31
  • 1815
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дербито между Барселона и Еспаньол обещава голяма битка и много искри

Дербито между Барселона и Еспаньол обещава голяма битка и много искри

  • 11 апр 2026 | 05:30
  • 3370
  • 7
Арсенал ще прави нова крачка към титлата

Арсенал ще прави нова крачка към титлата

  • 11 апр 2026 | 06:06
  • 2586
  • 6
Ливърпул няма парво на повече грешки

Ливърпул няма парво на повече грешки

  • 11 апр 2026 | 06:29
  • 3968
  • 2
Раздразненият Реал Мадрид вече не прави обрати и се надява само на чудо

Раздразненият Реал Мадрид вече не прави обрати и се надява само на чудо

  • 11 апр 2026 | 08:16
  • 4664
  • 6
"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

  • 10 апр 2026 | 19:56
  • 50185
  • 167
Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

  • 10 апр 2026 | 21:54
  • 17079
  • 47