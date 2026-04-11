Това е Лигата на Негрейра! Реал Мадрид ТВ побесня отново

Както почти винаги напоследък, няма футболен мач без съдийска полемика, пише “Мундо Депортиво”. И тази при Реал Мадрид – Жирона (1:1), който завърши с ново подхлъзване за „белите“, беше свързана с възможна неотсъдена дузпа в тяхна полза в края на срещата.

Конкретната ситуация е нахлуване в наказателното поле на Килиан Мбапе, при което след като преминава покрай Виктор Рейс, последният го удря в лицето и го събаря.

Имаше ли дузпа за фаул срещу Килиан Мбапе

Съдията на мача Хавиер Алберола Рохас обаче прецени, че ситуацията не заслужава отсъждане на дузпа, а от VAR – където беше Трухильо Суарес – потвърдиха решението му.

Това се случи в 88-ата минута и можеше да даде шанс на Реал Мадрид да спечели мача. Затова веднага след последния съдийски сигнал Real Madrid Televisión започна анализа си с обичайните критики към съдийството в Испания:

El Madrid ha hecho un partido lamentable y esto es una penalti como una catedral. Que no entre el VAR simplemente es indignante. pic.twitter.com/VYqBC4auIY — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) April 10, 2026

„Реал Мадрид игра слабо, но също така пострада от последиците на едно срамно съдийство“, заявиха от клубния канал. „Имаме късмета да разполагаме с много повторения и във всички се вижда, че това е чиста дузпа. Дори двойна дузпа, защото Виктор Рейс го спъва и с крак. Това са последиците от Негрейра. Това е Лигата на Негрейра“, заключиха от медията на „белите“.

Снимки: Gettyimages