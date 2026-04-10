  Реал Мадрид 0:0 Жирона, пропуск на Белингам

Реал Мадрид играе при резултат 0:0 с Жирона в мач от 31-вия специален ретро кръг на Ла Лига. Срещата е от особено важно значение за домакините, които ще търсят задължителни три точки, ако не искат окончателно да развеят бялото знаме в борбата за титлата с Барселона. „Лос бланкос“ изостават на 7 точки от каталунците, а освен това трябва да мислят и за изключително трудния реванш срещу Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига. Тимът на Алваро Арбелоа е в неприятна серия от две последователни загуби с по 1:2 – от Майорка и баварците. Така че Реал няма право на нова грешка.

От друга страна, Жирона се намира на 12-та позиция с 37 точки. Каталунците не са застрашени от изпадане, а и нямат сериозни шансове за място в Европа, така че до голяма степен доиграват сезона. Те се намират в сравнително добра форма и имат две победи в последните три срещи.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има категорично предимство с четири победи и едно равенство. То дойде в последната среща между съперниците, завършила 1:1 в Жирона. Преди това Реал се намираше в серия от четири поредни победи над каталунците без допуснат гол.

Алваро Арбелоа не може да използва в този мач контузените Родриго и Тибо Куртоа, Наставникът на Реал дава почивка на  защитниците Антонио Рюдигер, Алваро Карерас и Трент Александър-Арнолд – с очевидна мисъл за реванша в Мюнхен. Франко Мастантуоно пък е наказан заради натрупани жълти картони. Така днес има цели седем промени в състава на Реал, като Джуд Белингам и Браим Диас този път са титуляри – на местата на Тиаго Питарч и Арда Гюлер, като формацията на тима ще е по-скоро 4-3-3. Едуардо Камавинга пък започва в средата вместо сънародника си Орелиан Чуамени. Атаката отново ще бъде водена от звездите Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор. Всъщност само те, Федерико Валверде и вратарят Андрий Лунин запазват местата си от мача с Байерн. Изцяло прекроена е защитата, като от първата минута в този мач стартират Даниел Карвахал, Едер Милитао, Раул Асенсио и Фран Гарсия.

В Жирона ситуацията с контузените не е много по-добра. Трайно контузени са Марк-Андре тер Стеген, Дони ван де Беек, Кристиан Порту и Хуан Карлос. Мичел е заложил на формация с наситена халфова линия, като атаката на каталунците ще води Клаудио Ечевери, а по крилата ще действат Виктор Циганкос и Азедин Унахи. В средата на терена пък са доказани имена като Тома Льомар и Аксел Витсел.

Срещата започна с ранен натиск на Реал Мадрид, като домакините изпълниха няколко корнер, но от тях не застрашиха особено вратата на Пауло Гасанига. В 11-ата минута Килиан Мбапе стреля с диагонален удар от малкото наказателно поле, но Алекс Морено успя да избие от голлинията. Няколко минути по-късно дойде и първият шанс за гостите, когато Азедин Унахи стреля опасно, но Андрий Лунин се намеси добре и спаси. В 22-рата минута пък Браим Диас центрира добре и Джуд Белингам засече, но ударът му мина с малко встрани.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ди Канио безпощаден: Свикнахме с посредствеността, Премиър лийг е НБА, а ние - италианския баскетбол

Ди Канио безпощаден: Свикнахме с посредствеността, Премиър лийг е НБА, а ние - италианския баскетбол

  • 10 апр 2026 | 19:57
  • 3094
  • 3
Дешан е вариант за Реал Мадрид?

Дешан е вариант за Реал Мадрид?

  • 10 апр 2026 | 18:58
  • 2484
  • 2
Компани обясни дали ще запази играчи за реванша с Реал Мадрид и как ще празнува рождения си ден

Компани обясни дали ще запази играчи за реванша с Реал Мадрид и как ще празнува рождения си ден

  • 10 апр 2026 | 18:07
  • 1211
  • 0
Арбелоа даде почивка на трима защитници, попълни групата с юноши

Арбелоа даде почивка на трима защитници, попълни групата с юноши

  • 10 апр 2026 | 18:04
  • 1453
  • 1
Марсилия има нов президент

Марсилия има нов президент

  • 10 апр 2026 | 17:25
  • 845
  • 0
Край на сагата: Нико Шлотербек се обвърза за дълго с Борусия (Дортмунд)

Край на сагата: Нико Шлотербек се обвърза за дълго с Борусия (Дортмунд)

  • 10 апр 2026 | 17:16
  • 2245
  • 1
Виж всички

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

  • 10 апр 2026 | 19:56
  • 30100
  • 129
Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

  • 10 апр 2026 | 17:26
  • 32078
  • 58
Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

  • 10 апр 2026 | 17:48
  • 12152
  • 32
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 35200
  • 40
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 39381
  • 44