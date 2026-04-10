Реал Мадрид 0:0 Жирона, пропуск на Белингам

Реал Мадрид играе при резултат 0:0 с Жирона в мач от 31-вия специален ретро кръг на Ла Лига. Срещата е от особено важно значение за домакините, които ще търсят задължителни три точки, ако не искат окончателно да развеят бялото знаме в борбата за титлата с Барселона. „Лос бланкос“ изостават на 7 точки от каталунците, а освен това трябва да мислят и за изключително трудния реванш срещу Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига. Тимът на Алваро Арбелоа е в неприятна серия от две последователни загуби с по 1:2 – от Майорка и баварците. Така че Реал няма право на нова грешка.

От друга страна, Жирона се намира на 12-та позиция с 37 точки. Каталунците не са застрашени от изпадане, а и нямат сериозни шансове за място в Европа, така че до голяма степен доиграват сезона. Те се намират в сравнително добра форма и имат две победи в последните три срещи.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има категорично предимство с четири победи и едно равенство. То дойде в последната среща между съперниците, завършила 1:1 в Жирона. Преди това Реал се намираше в серия от четири поредни победи над каталунците без допуснат гол.

Алваро Арбелоа не може да използва в този мач контузените Родриго и Тибо Куртоа, Наставникът на Реал дава почивка на защитниците Антонио Рюдигер, Алваро Карерас и Трент Александър-Арнолд – с очевидна мисъл за реванша в Мюнхен. Франко Мастантуоно пък е наказан заради натрупани жълти картони. Така днес има цели седем промени в състава на Реал, като Джуд Белингам и Браим Диас този път са титуляри – на местата на Тиаго Питарч и Арда Гюлер, като формацията на тима ще е по-скоро 4-3-3. Едуардо Камавинга пък започва в средата вместо сънародника си Орелиан Чуамени. Атаката отново ще бъде водена от звездите Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор. Всъщност само те, Федерико Валверде и вратарят Андрий Лунин запазват местата си от мача с Байерн. Изцяло прекроена е защитата, като от първата минута в този мач стартират Даниел Карвахал, Едер Милитао, Раул Асенсио и Фран Гарсия.

В Жирона ситуацията с контузените не е много по-добра. Трайно контузени са Марк-Андре тер Стеген, Дони ван де Беек, Кристиан Порту и Хуан Карлос. Мичел е заложил на формация с наситена халфова линия, като атаката на каталунците ще води Клаудио Ечевери, а по крилата ще действат Виктор Циганкос и Азедин Унахи. В средата на терена пък са доказани имена като Тома Льомар и Аксел Витсел.

Срещата започна с ранен натиск на Реал Мадрид, като домакините изпълниха няколко корнер, но от тях не застрашиха особено вратата на Пауло Гасанига. В 11-ата минута Килиан Мбапе стреля с диагонален удар от малкото наказателно поле, но Алекс Морено успя да избие от голлинията. Няколко минути по-късно дойде и първият шанс за гостите, когато Азедин Унахи стреля опасно, но Андрий Лунин се намеси добре и спаси. В 22-рата минута пък Браим Диас центрира добре и Джуд Белингам засече, но ударът му мина с малко встрани.

